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Limasol’da 1 Kilo Uyuşturucu

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Güney Kıbrıs’ta Narkotik Polisi'nin dün Limasol’da gerçekleştirdiği operasyonda, 1 kilo Hint keneviri ele geçirdiği ve olayla ilgili 3 kişiyi de tutukladığı haber verildi.
Limasol’da 1 Kilo Uyuşturucu

Rum polisinin aldığı bir ihbarı değerlendirdiğini yazan Fileleftheros gazetesi, Zakaki bölgesinde meydana gelen olayda, motosikletli bir şahsın içinde iki kişinin bulunduğu bir araca yaklaşarak uyuşturucu maddenin bulunduğu bir paketi verdiğini kaydetti.

Bunun üzerine polisin, aracın önüne keserek araçta uyuşturucu maddeyi tespit ettiğini ve olayla ilgili olarak 18, 19 ve 33 yaşlarındaki 3 kişiyi tutukladığını belirten gazete, zanlıların bugün mahkemeye çıkarılmalarının beklendiğini ekledi.

KKTC TARAFINDAN İADE EDİLEN ZANLILAR MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Politis gazetesinde yer alan bir haberde ise geçtiğimiz günlerde KKTC tarafından Güney Kıbrıs’a iade edilen Suriye uyruklu 22 ve 25 yaşındaki iki cinayet zanlısının dün Baf Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığı ve mahkeme tarafından sekiz gün gözaltında kalmalarına karar verildiği ifade edildi.

Gazete, zanlıların geçtiğimiz Nisan ayında Baf’ta meydana gelen ve 20 yaşındaki bir şahsın öldürülmesiyle sonuçlanan olay konusunda, Rum makamlarınca aranmakta olduklarını anımsattı.

GÜMRÜKSÜZ ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Fileleftheros gazetesindeki bir haberdeyse Baf’ta 23 yaşındaki bir şahsın arabasında büyük miktarda gümrüksüz tütün ürünü ele geçirildiği ve şahsa 3 bin 500 Euro para cezası kesildiği kaydedildi.

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