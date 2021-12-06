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Limasol’da Bir Erkek, Dini İnançları Ve Papa’nın Ziyareti Yüzünden Tartıştığı Karısını Dövdü

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Limasol’da Bir Erkek, Dini İnançları Ve Papa’nın Ziyareti Yüzünden Tartıştığı Karısını Dövdü
Limasol’da Bir Erkek, Dini İnançları Ve Papa’nın Ziyareti Yüzünden Tartıştığı Karısını Dövdü

Limasol’da geçtiğimiz Cuma akşamı meydana gelen bir olayda, 54 yaşındaki bir adamın, dini inançları ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis’in Güney Kıbrıs ziyareti konusunda tartıştığı karısını döverek yaraladığı haber verildi.

Adamın tartışma esnasında karısına saldırdığını ve kafasını yere vurmak suretiyle onu yaraladığını yazan Fileleftheros gazetesi, adamın, karısını dövdükten sonra uyumaya gittiğini ve yaralı kadına yardım etmediğini kaydetti.

Kadının bağırmalarını ve yardım istediğini duyan komşusu durumu polise haber verdi. Olay yerine giden polisler, kadını yaralı halde buldu ve ambulansla hastaneye kaldırılmasını sağladı.

Yarasına dikiş atılan kadın taburcu edilirken geçtiğimiz Cumartesi tutuklanarak iki gün gözaltında kalmasına karar verilen adamın ise, bugün yeniden Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacağı belirtildi.

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