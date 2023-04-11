Limasol’da bir kilisenin avlusunda patlayıcı bulundu

Limasol’daki bir kilisenin avlusunda dün sabah, 21 adet molotof kokteyli, iki adet havai fişek ve bir adet siyah maske bulunduğu bildirildi.

Limasol’da denetim yapan polisin, devriye gezerken bir kilisenin avlusunda dün sabah, 21 adet molotof kokteyli, iki adet havai fişek ve bir adet siyah maske bulduğu belirtildi.

Alithia gazetesi, patlayıcılara el konulduğu ve incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği ifade edildi.

AŞAĞI POLEMİDYA’DA 3 ARAÇ KUNDAKLANDI

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, Aşağı Polemidya’da açık alanda park halinde bulunan 3 adet satılık aracın, kimliği belirsiz şahıslar tarafından yanıcı madde dökülmek suretiyle kundaklandığını yazdı.

Haberde, tamamen yanan araçların 24 yaşındaki bir galericiye ait olduğu ve kundaklamanın, rakip galericiler tarafından yapılmış olabileceği üzerinde durulduğu ifade edildi.