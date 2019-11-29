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Londra Köprüsü’ndeki saldırı, ‘terör olayı’ olarak duyuruldu; polis saldırganı öldürdü

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Londra Köprüsü’ndeki saldırı, ‘terör olayı’ olarak duyuruldu; polis saldırganı öldürdü
Londra Köprüsü’ndeki saldırı, ‘terör olayı’ olarak duyuruldu; polis saldırganı öldürdü

Britanya’nın başkenti Londra’nın simge yapılarından, kentle aynı adı taşıyan köprüden yükselen silah seslerinin ‘terör olayı’ olduğu kesinleşti. Britanya polisi, olayın ‘terör saldırısı’ olduğunu ve saldırganın vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Açıklamada ayrıca saldırganın ‘canlı bomba yeleği süsü verilmiş bir düzeneği üzerinde taşıdığının düşünüldüğü’ de kaydedildi. Polis açıklamasına göre olayda ‘birkaç kişi’ de yaralandı.

Britanya polisi, yerel saate göre 13:58’de bir bıçaklama olayı ihbarı yapıldığını ve bu nedenle Londra Köprüsü’ne çağrıldıklarını açıkladı. BBC’den John McManus, köprüden geçtiği sırada bir grup adamın kavga ettiğine tanık olduğunu, bir grubun bir kişiye saldırdığını, polis olay yerine ulaştığında ise silah kullanıldığını söyledi. “Bu adama ateş edildi” diyen McManus, bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Görgü tanığı Amanda Hunter da üç polis memurunun bir adamın üzerine doğru yöneldiğini ve sonrasında bu kişiyi vurduklarını anlattı. Hunter, “Adamın elinde bir şey vardı ama ne olduğunu net olarak göremedim” dedi.

Köprüde yatay olarak durarak iki şeridi kapatan beyaz bir kamyon dikkati çekti ancak olayla ilgisi olup olmadığı netleşmedi. Yaşananlar sırasında köprüde olanlar büyük panik yaşadı; çoğu kişi yere yatarak can güvenliğini sağladı.

Köprünün adını taşıyan metro istasyonu boşaltılırken köprü trafiğe kapatıldı.

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