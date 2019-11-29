  • BIST 106.904
  • Altın 269,890
  • Dolar 5,7380
  • Euro 6,3219
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Londra Köprüsü'ndesilah sesleri: Bir kişi polis tarafından vuruldu, yaralılar var (video)

» »
Londra Köprüsü'nde bıçaklı saldırı iddiası: Bir kişi polis tarafından vuruldu, yaralılar var
Londra Köprüsü'ndesilah sesleri: Bir kişi polis tarafından vuruldu, yaralılar var (video)

BBC, silah seslerinin duyulmasının ardından Londra köprüsünün polis tarafından kapatıldığını duyurdu.

Londra köprüsü üzerinde kavga eden bir grup erkek, polisin gelmesinin ardından ateş etmeye başladı. İngiliz Sky News televizyonun haberine göre ise bıçaklı bir saldırgan köprüde bulunanlardan bazılarını yaraladı.

Bölge polisi, köprünün kapatıldığı haberlerini doğrulayarak, insanları olay yerinden uzaklaştırdı.

BBC muhabiri John McManus, "Birkaç dakika önce, güney yakasındaki Londra köprüsünden köprünün kuzey kıyısına yürüdüm. Köprünün diğer tarafında, birkaç kişi bir adama saldırdı. Polis silah seslerinin duyulmasından sonra köprüyü kapattı" dedi. 

Londra Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise polisin yerel saatle 13:58'de bir bıçaklı saldırı ihbarı sonrası Londra Köprüsü yakınındaki bir bölgeye gittiği bildirildi. Açıklamada, "Bir kişi polis tarafından vuruldu. Olaya ilişkin ayrıntılar net değil ancak her ihtimale karşı olaya terör bağlantılı olduğunu düşünerek müdahale ediyoruz" denildi.

Bir kişinin gözaltına alındığı ve yaralıların olduğu açıklandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere seçimlerinde ‘bedava internet’ tartışması: Komünist program16 Kasım 2019 Cumartesi 17:32
  • Johnson'a göre muhalefetin bedava internet planı "deli saçması"15 Kasım 2019 Cuma 19:38
  • İngiltere'de muhalafetten bedava internet vaadi15 Kasım 2019 Cuma 18:33
  • Birleşik Krallık'ın dağılabileceğini düşünenlerin oranı yüzde 50'ye çıktı08 Kasım 2019 Cuma 21:56
  • İngiletere'de Brexit karşıtı partiler ittifak yapacak07 Kasım 2019 Perşembe 20:12
  • İngiltere'de seçim kampanyasının ilk gününde bir bakan istifa etti06 Kasım 2019 Çarşamba 19:55
  • "Brexit, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan en büyük hata"06 Kasım 2019 Çarşamba 19:41
  • İngiliz bebek ürünleri zinciri Mothercare, iflas başvurusu yapıyor04 Kasım 2019 Pazartesi 19:08
  • İngiliz süper zenginlerde seçim korkusu: Muhalefet kazanırsa ülkeyi terk ederiz03 Kasım 2019 Pazar 17:54
  • Jeremy Corbyn seçim kampanyasını bu sözlerle başlattı03 Kasım 2019 Pazar 11:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti