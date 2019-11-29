Londra Köprüsü'ndesilah sesleri: Bir kişi polis tarafından vuruldu, yaralılar var (video)

Londra Köprüsü'nde bıçaklı saldırı iddiası: Bir kişi polis tarafından vuruldu, yaralılar var

BBC, silah seslerinin duyulmasının ardından Londra köprüsünün polis tarafından kapatıldığını duyurdu.

Londra köprüsü üzerinde kavga eden bir grup erkek, polisin gelmesinin ardından ateş etmeye başladı. İngiliz Sky News televizyonun haberine göre ise bıçaklı bir saldırgan köprüde bulunanlardan bazılarını yaraladı.

Bölge polisi, köprünün kapatıldığı haberlerini doğrulayarak, insanları olay yerinden uzaklaştırdı.

BBC muhabiri John McManus, "Birkaç dakika önce, güney yakasındaki Londra köprüsünden köprünün kuzey kıyısına yürüdüm. Köprünün diğer tarafında, birkaç kişi bir adama saldırdı. Polis silah seslerinin duyulmasından sonra köprüyü kapattı" dedi.

Londra Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise polisin yerel saatle 13:58'de bir bıçaklı saldırı ihbarı sonrası Londra Köprüsü yakınındaki bir bölgeye gittiği bildirildi. Açıklamada, "Bir kişi polis tarafından vuruldu. Olaya ilişkin ayrıntılar net değil ancak her ihtimale karşı olaya terör bağlantılı olduğunu düşünerek müdahale ediyoruz" denildi.

Bir kişinin gözaltına alındığı ve yaralıların olduğu açıklandı.