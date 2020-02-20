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Londra'da camide bıçaklı saldırı: Saldırgan yakalandı

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Londra'da camide bıçaklı saldırı: Saldırgan yakalandı
Londra'da camide bıçaklı saldırı: Saldırgan yakalandı

İngiltere'nin başkenti Londra'da, camiye giren bir kişi, namaz kılan din görevlisini bıçakladı.

İngiliz basınındaki haberlerde, saldırganın koşarak camiye girdiği ve namaz kılan din görevlisini bıçakladığı aktarıldı.

Sosyal medyada saldırıya ilişkin, bir polis memurunun camide elleri arkadan bağlanmış genç yaşlarda beyaz bir kişinin başında durduğu görüntüler yayınlandı. Öte yandan sosyal medyada, bıçaklanan din görevlisinin müezzin olduğu ileri sürüldü.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Londra polisinden yapılan açıklamada ise Regent's Park Camisi'nde 70'li yaşlardaki bir kişinin bıçaklandığı belirtildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedilen açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Saldırının ardından bir kişinin de cinayet girişimi şüphesiyle gözaltına alındığı aktarıldı. Olay yerinde çekilen görüntülerde, kapşonlu bir kırmızı üst ve kot pantolon giyen saldırgan, polisler tarafından yere yatırılmış halde görülüyor.

Gözaltına alınan zanlının birkaç aydır düzenli olarak camiye geldiği belirtiliyor.

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