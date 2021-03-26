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LTB-Biyologlar Derneği İş Birliğinde Ekolojik Park

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Biyologlar Derneği yeni Yönetim Kurulu üyeleri Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.
LTB-Biyologlar Derneği İş Birliğinde Ekolojik Park

Biyologlar Derneği yeni Yönetim Kurulu üyeleri Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

LTB Başkan Harmancı kabulde yaptığı konuşmada yeni başkan Gizem Mulla ve yönetim kurulu üyelerini kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi. Biyologlar Derneği’nin önemli çalışmalara imza attığını belirten Harmancı, dernekle her zaman işbirliğine hazır olduklarını önemle vurguladı. Biyologlar Derneği ile ortak projeleri ürütme konusunda fikir birliğine vardıklarını kaydeden Harmancı, bir parkın ekolojik parka dönüştürülmesi noktasında görüş birliğine vardıklarını da sözlerine ekledi.

Biyologlar Derneği Başkanı Gizem Mulla yaptığı konuşmada, başkent Lefkoşa’daki bir parkın iş birliği ile ekolojik parka dönüştürülmesi projesinde LTB ile beraber çalışmaktan mutluluk duyacaklarını belirterek, geçmiş dönemde olduğu gibi yeni dönemde de başkent belediyesi ile ortak projeler için çalışacaklarını söyledi.

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