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LTB Halk Sağlığı Şubesi denetimleri: 1 işyerinin faaliyeti durduruldu

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Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 29 Nisan ile 3 Mayıs tarihleri arasında 51 iş yeri denetlendi.
LTB Halk Sağlığı Şubesi denetimleri: 1 işyerinin faaliyeti durduruldu

Lemar’a  (Küçük Kaymaklı) tarihi geçmiş ürün satmaktan dolayı Belediyeler Yasası kapsamında sabit para cezası kesildi.

 

Hallaç Restoran isimli işyerinin   gayrı sihhi ortam ve sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan dolayı faaliyeti durduruldu.  

 

253 adet  ürün müsadere edildi

Lemar( Küçük Kaymaklı) 21 birim (156 adet) ürün tarihi geçmiş ve bozuk ürün olduğundan, Sema Akin Market  7 Birim ürün (97 adet ve 2,500 gr.) tarihi geçmiş olduğundan dolayı müsadere edilmiştir.

 

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre:  11  Restoran, 10 Kafe, 1 Pastane, 1 Çiğ Köfte  Satış  yeri,1 Meyhane, 2 Döner Salonu, 1 Kuruyemiş İmalatı,1 Pide Salonu, 1 Su Dolum Tesisi, 1 Okul Restoranı, 2 Eğitim Merkezi,    10 Market, 1  Su Otomatı,  4 Galeri, 1 kahvehane, 1 Otel, 1 İnternet Kafe, 1 Büfe.

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