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LTB Halk Sağlığı Şubesi denetimlerine devam ediyor

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LTB Halk Sağlığı Şubesi denetimlerine devam ediyor
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 5-9 Şubat tarihleri arasında 96 iş yeri denetlendi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri, denetimler sonucunda 8 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verdi. Simit Dünyası isimli işletmeye ise sağlık karnesiz personel çalıştırılması nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Shamena Foods Ltd isimli işletmeden ise 1 birim ürün gayrı sıhhi koşullar nedeniyle müsadere edildi. 

Denetlenen iş yerleri, niteliklerine göre şöyle: “8 Cafe, 15 Restoran, 6 Unlu Mamül Satış Yeri, 1 Catering, 1 Su Dolum Tesisi, 1 Fırın, 1 Kuaför, 1 Petrol İstasyonu, 2 Kuaför ve Berber Salonu, 1 Pansiyon, 1 İnternet Cafe, 1 Düğün Salonu, 7 Oto Galeri, 1 Kahvehane, 6 Gıda Deposu, 28 Market, 4 Off licence, 1 Spor Salonu, 10 Bet Ofis”

DAMACANA SULARDAN ALINAN NUMUNELER DEVLET LABORATUARINDA ANALİZ EDİLDİ

Rutin kontroller çerçevesinde ayrıca damacana sulardan alınan numunelerin Devlet Laboratuarında analizleri yaptırıldı. Ulutaş Su 19 Lt, Yeşilırmak Su 19 Lt, Köy Su 8 Lt (cam) , Hediyem Su 15 Lt (tek kullanımlık), Hediyem Su 19 Lt, Evsu 19 Lt, Trodos 19 Lt, Asya Su 19 Lt, Cemer Su 19 Lt, Aqua Fresh 19 Lt, Amber Su 19 Lt, Kardağ Su 19 Lt, Buzlat Su 19 Lt, Icy Su 19 Lt, Lilak Su 19 Lt ve Mavi Su 19 Lt mikrobiyolojik ve kimyasal analiz sonuçlarının Ambalajlanmış Kaynak Suyu ve İçme Suyu Yasası’nın ilgili tüzüğünde belirlenen kriterlere uygun olduğu tespit edildi.

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