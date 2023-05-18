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LTB, sivrisineklerle mücadelede WALS metodunu uygulamaya devam ediyor

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LTB, sivrisineklerle mücadelede WALS metodunu uygulamaya devam ediyor
LTB, sivrisineklerle mücadelede WALS metodunu uygulamaya devam ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda yaz aylarının gelmesi ile birlikte sivrisineklerle mücadele için yenilikçi bir sistem olan WALS metodunu uygulamaya başladı.

 

LTB Çevre Sağlığı ve İlaçlama Birimi, Asya Kaplan Sivrisineği gibi konteynırlarda üreyen sivrisineklerle mücadelede, dünyada kullanılan ödüllü WALS metodunu ülkede ilk kez geçtiğimiz yıl teknik uzmanlarla birlikte Lefkoşa Kabristanlığı’nda gerçekleştirmişti.

 

LTB ekipleri aynı şekilde bu yılda küçük su  birikintilerinde bile kolayca üreyebilen sivrisineklerin mücadelesi için yeni bir uygulama olan Wals Metodunu Lefkoşa Mezarlığında uyguladı.

 

Biyolojik larvasit kullanılarak yapılan bu uygulama sivrisinek dışında hiçbir canlıya zarar vermemektedir.

 

WALS metodu dünyada yaygın olarak kullanılmakta
WALS uygulamasının kalibrasyonlarını ve denemelerini gerçekleştiren teknik uzmanlar, Asya Kaplan Sivrisineğinin eski otomobil lastikleri, saksı altları, mezarlıktaki suluklar gibi ufak tefek kaplarda üreyebileceğini belirtiyorlar. Şehirsel alanda bu tip yüzbinlerce kaynağın bulunabileceğine işaret eden uzmanlar, bu kaynakların tamamını tek tek tespit ederek uygulama yapmanın neredeyse imkansız olduğunu, bu nedenle WALS metodolojisinin geliştirildiğini ve konteynırda üreyen sivrisineklerle mücadele çalışmalarına WALS metodunun yeni bir çözüm getirdiğini belirttiler.

WALS methodu Zika Virüsü, Dang Humması, Chikungunya, Batı Nil Virüsü gibi sivrisineklerden bulaşan hastalıkların önlenmesi amacıyla dünyada yaygın olarak kullanılmakta.  2017 yılında Chicago İnnovasyon Ödülü alan  bu methodoloji sayesinde ulaşılması imkansız ya da tespit edilmesi zor üreme kaynaklarında da biyolojik larvasitlerle etkili mücadele gerçekleştirilebilmektedir.

 

LTB yetkilileri mezarlık alanında uygulaması yapılan WALS metodunun ileriki zamanlarda araçüstü cihaz ile yaygınlaştırarak yıllardır sürdürülen biyolojik mücadeleyi ulaşılamayan alanlara da taşıma hedefinde olduklarını belirtti.

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