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Markulli: “Çözümün anahtarı güvenlik ve garantiler”

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Markulli: “Çözümün anahtarı güvenlik ve garantiler”
Mülkiyet Çalışma Grubu Kıbrıslı Rum Başkanı Erato Kazaku Markulli, Kıbrıs sorununun çözümünün anahtarının garantiler ve güvenlik konuları olduğunu iddia etti.

Alithia gazetesine verdiği söyleşisinde Markulli özetle, ocak ayında gerçekleştirilen ilk konferans sonrasında, Kıbrıs sorununun iç konularına ilişkin başlıklarda neredeyse hiç ilerleme sağlanamadığını, bunun sebebininse büyük oranda Türkiye’de gerçekleştirilen referandum ve öncesi dönem olduğunu öne sürdü.

Bir önceki konferansın neredeyse hiçbir hazırlık yapılmadan gerçekleştirildiğini, ancak bu sefer BM tarafından hazırlık için çaba sarf edildiğinin görüldüğünü belirten Markulli, sonucun bu sefer olumlu olmasını umut ettiğini söyledi.

Garantiler ve güvenlik konularında sağlanacak bir ilerlemenin geride kalan başlıkları da açacağını, toprak konusunda da ilerleme sağlanması durumunda ise çok hızlı gelişmeler yaşanarak çözümün görünür hale geleceğini iddia eden Markulli, toprak konusundaki müzakerelere de değindi.

Markulli, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk taşınmaz mal sahiplerinin, bu taşınmazlar üzerinde ilk söz hakkına sahip olmalarını sağlamaya ve hali hazırda üzerinde uzlaşıya varılan iade, tazminat ve takas seçenekleri temelinde taşınmazlarının kaderini belirleyebilmeleri için çalıştıklarını ifade etti.

Markulli, temel ilkeler üzerinde büyük oranda uzlaşı olduğunu ancak özellikle taşınmazın iadesi konusunda geçerli olacak kriterlere ilişkin daha çok çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.

Markulli ayrıca, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin devam etmesi durumunda Güney Kıbrıs’taki başkanlık seçimlerinin, tüm adayların da onayı alınarak ertelenmesinin en doğrusu olacağını sözlerine ekledi.

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