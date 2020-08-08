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Marvel tarihinde ilk: Eşcinsel süper kahramanlar evlendi!

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Marvel tarihinde ilk: Eşcinsel süper kahramanlar evlendi!
Marvel tarihinde ilk: Eşcinsel süper kahramanlar evlendi!

Marvel’ın Empyre isimli çizgi romanında sevgili olan Wiccan ve Hullkling isimli iki eşcinsel karakter, yayınlanan en son sayıyla gizlice evlendi. Böylelikle çift, Marvel tarihinde evlenen ilk eşcinsel süper kahramanlar oldu. 

Geçtiğimiz çarşamba yayınlanan sayıda Wiccan ve Hulkling’in, bir grup arkadaşlarının katılımıyla (Ms. Marvel, Hawkeye ve Speed gibi süper kahramanlar da dahil) çok daha önceden evlendiği ortaya çıktı.

Gmag'in aktardığına göre düğün kısaca anlatılmış olsa da bu, Marvel evreninde tarihi bir olay oldu. 

Northstar ve partneri Kyle Jinadu 2012 yılında evlenmiş olsa da Jinadu bir süper kahraman değildi. 

Empyre çizgi romanının yazarlarından biri olan Al Ewing, çizgi romanlarda LGBTİ+ temsiline yer verilmesinden dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Her iki karakterin de Disney Plus’ta bu yıl aralık ayında yayınlanması beklenen WandaVision ile ekranlara gelmesi bekleniyor. WandaVision, bir Marvel mini dizisi olacak ve dizide Vision (Paul Bettany) ve Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) gibi karakterler bulunacak.

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