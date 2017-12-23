May Güney Kıbrıs’taki Ağrotur Üssü’nü ziyaret etti

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May Kıbrıs’ın güney kıyısında bulunan Ağrotur Üssü’ne kısa bir ziyaret yaptı.

Britanya Başbakanı Theresa May, Daeş’e yönelik savaşta Britanya askerlerinin çabalarını ve Orta Doğu’da istikrarı koruma çalışmasını övdü.

May Cuma günü Kıbrıs’ın güney kıyısındaki Ağrotur Üssü’ne kısa bir ziyarette bulundu ve üsde görevli yaklaşık 200 askere hitaben bir konuşma yaptı.

“Sizi burada faaliyet göstermeniz için misafir eden Kıbrıs’a da teşekkür ederim” diyen Theresa May, Kıbrıs’ta görev yapan askerlere de minnettarlığını ifade etti; “Size bu bölgede barış ve istikrarı getirmek için çalışmalarınızdan dolayı çok teşekkür etmek isterim” şeklinde konuştu ve şöyle dedi:

“Kıbrıs’ta sizler, bölgedeki akeri faaliyetlerimizin oldukça merkezindesiniz. Daeş hedeflerine düzenlenen 1,600’den fazla hava saldırısını buradan yöneten, Ürdün ve Irak’ta Daeş’le savaşan ve tekrar ortaya çıkmasını engelleyen ortaklarımız ve müttefiklerimizle çalışan 1,450’den fazla personeli destekleyen sizlersiniz.”

May, bu faaliyetler ve çabaların, Irak ve Suriye’de Daeş’in üç yıl önce Halifelik ilan etmesinden, en barbar saldırıları düzenlemesinden ve evde sokağımızda cinayet planlamalarından sonra büyük fark, güvenli bir sığınak yarattığını, bugün onların çok büyük çabaları sonucu sözde Halifeliğin bastırıldığıını ve artık Irak veya Suriye’de önemli bir bölgeyi ellerinde tutmadıklarından dolayı kendilerine minnettar olduklarını belirtti.

Askerlere “Bu başarıdan oldukça fazla gurur duymanız gerekmektedir” diyen Britanya Başbakanı, bölgede hala ortaya çıkan tehditlerle doğrudan ilgilenmeye devam etmek, ancak aynı zamanda Daeş’ı dışarı atmak için Irak Güvenlik Güçleri’nin eğitimi üzerinde de yoğunlaşılması gerektiğini, zaten kendilerinin de burada bunu yaptığını, askerlerin de bunu desteklediğini, 60 bin Irak güvenlik personeli eğitmenin çok önemli olduğunu, bunu geçen ay Bağdat’a yaptığı ziyarette ilk elden gördüğünü vurguladı.

Theresa May, “Sizin de burada Kıbrıs’tan yapığınız, Orta Doğu’daki müttefiklerimizin istikrarını desteklemek için bizim çabalarımıza güç vermektir” şeklinde konuştu.

May, bu çabalar arasında Ürdün’de Hızlı Tepki Gücü’nü genişletmek ve Birleşmiş Milletler’i TOSCA Operasyonu’nda Lefkoşa’da ara bölge boyunca barışı sağlamak olduğunu söyledi.

Anlaşmazlıklar ve gerginlikler Ortadoğu’da istikrarsızlığı körüklediklçe sadece bölgenin güvenliği değil küresel güvenlik ve refaha bağlı tüm uluslararası düzenin tehdit edildiğine dikkati çeken Theresa May, “Daeş saldırılarını ve komplolarını düzenlemek için yeni kontrol edilmez alanlar ararken tehlikede olan sadece o alanlar değil aynı zamanda Birleşik Krallık’tır da. Dolayısıyla Ortadoğu’da ortaklarımızın istikrarını desteklemek önemlidir” şeklinde konuştu.

May, bunun, Birleşik Krallık’ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olarak uluslararası sorumluluklarını yerine getirmek için uğraştığı çalışmanın önemli bir bölümünü oluşturduğuna işaret etti.

Britanya Başbakanı şöyle devam etti;

“Ve ben küresel bir Britanya olarak bu sorumlulukları onurlandıracağımızı, bağlı olduğumuz uluslararası düzenin kural ve değerlerini korumada öncü rol oynamaya devam edeceğimizi açıkça söylüyorum. Bunun bir parçası olarak NATO’ya yönelik GSYH’nın %2’si, gelişmenin %0,7’sini harcayacağımız taahhüdümüzü yerine getirmeye devam edeceğiz.”

“Askerlerimizin uzmanlığı, cesareti ve fedakarlığı takdire şayandır. Tüm bunlar bir ulus olarak yapmaya söz verdiklerimize bir anlam vermektedir.”

“Düşmanlarımızı yıkan ve işler zorlaştığında müttefiklerimizin yanında olan sizlersiniz.”

“Kıbrıs’a da Birleşik Krallığın buradan faaliyet göstermesine ev sahibi olduğu için teşekkür ederim.”

“Ve sanıyorum ben herkes için burası özel bir yerdir derken Britanya silahlı güçleri için de ev gibidir”.

Birleşik Krallık, dört yıllık bir sömürge karşıtı özgürlük mücadelesinin ardından Kıbrıs’a 1960’da bağımsızlığını geri vermesinden bu yana, biri Akrotiri diğeri de Dikelya’da olmak üzere iki egemen askeri üssü elinde bulunduruyor.