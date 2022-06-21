Maymun çiçeği virüsü İngiltere’de kontrol altına alınamıyor

Henüz Covid-19'un etkileri tam olarak silinmemişken dünya genelinde ismi duyulmaya başlayan maymun çiçeği virüsü birçok ülkede yayılıyor.

İlk olarak Afrika’da ortaya çıkan maymun çiçeği hastalığı için uzmanlar, vaka sayısının az olmasına rağmen, endişelenmek için çeşitli nedenler olduğunu söylüyor.

Express’te yer alan habere göre, geçen ay ilk vakaların tespit edilmesinden bu yana, yalnızca Birleşik Krallık’ta 500’den fazla teyit edilmiş vaka ile sayılar istikrarlı bir şekilde arttı. Ülke şu ana kadar Avrupa’daki herhangi bir ulusun en önemli salgınına sahip.

İngiltere’deki East Anglia Üniversitesi’nden Profesör Paul Hunter, “Şu anda mevcut salgının kontrol altına alındığına dair net bir kanıt yok” dedi.

Vaka sayıları üç haneli olmasına ve virüse yakalanma riski düşük olmasına rağmen temas takibi virüsün yayılmasını durduramadı.

COVID-19’A GÖRE ARASINDA FARKLAR VAR

Covid-19’un aksine, maymun çiçeği o kadar kolay yayılmıyor; virüs, cilt teması yoluyla veya bir kişiden diğerine geçen büyük damlacıklar halinde bulaşıyor.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu’ndan Profesör Jimmy Whitworth, mevcut vakalar hakkında şunları söyledi: “Bu yeni vaka sayısı, maymun çiçeği salgınını henüz kontrol altına almadığımızı gösteriyor.”

Bu nedenle bilim insanları, virüs için süper yayıcı etkinlikler olarak hareket eden gece kulüpleri ve festivallerden endişe duyuyorlar.

UKHSA (Birleşik Krallık Sağlık Güvenlik Ajansı) da, maymun çiçeği virüsüne yakalanan herkese üç hafta boyunca kendilerini tecrit etmelerini tavsiye ediyor.