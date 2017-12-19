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“Medya Özgürlüğü” Konferansı

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“Medya Özgürlüğü” Konferansı
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde “Medya Özgürlüğü” Konferansı Gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde, 6. Uluslararası Medya Çalıştayı kapsamında, Radyo, TV ve Sinema Bölümü tarafından, geniş katılım ile düzenlenen “Medya Özgürlüğü Konferansı”nda, Prof. Dr. Rona Aybay konuşmacı olarak yer aldı.

Medya, Yüksek Önemi İle Birlikte Sorumluluklara da Sahip

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, panelde konuşan Prof. Dr. Aybay, yaptığı genel medya tanımlamasının ardından, medya çalışanının kim olduğunu, görevlerini ve görevlerini yerine getirirken söz konusu olan sorumluluklarını anlattığı belirtildi. 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında, ödev ve sorumluluklar yükleyen tek maddenin,  ifade özgürlüğü ile birlikte, medya özgürlüğünü de düzenleme altına alan 10. madde olduğunu belirten Aybay; bu durumun, basınının yüksek önemi ile birlikte, görevini yerine getirirken, diğer bireylerin kişilik haklarını, kamu düzenini koruma ve yargı erkini etki altında bırakmama nedeniyle söz konusu olduğunu ifade etti.
Aybay, Uluslararası Yargıçlık deneyimlerinden ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, basın ile ilgili çeşitli kararlarından da bahisle, uzun ve önemli bilgilerle dolu bir konuşma gerçekleştirdi.

Kamusal Yarar Sağlayan Etkinlikler Devam Ediyor

Radyo, TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap, yaptığı açıklamada, basının kilit önemi nedeniyle, önceki dönemlerde de, basınla ilgili çeşitli sempozyum ve konferanslar düzenlediklerinden bahsederek, gerek basın mensupları, gerekse toplumumuz için fayda sağlayacak etkinlikleri sürdüreceklerini ifade etti. Etkinliği koordine eden, YDÜ İLEF Öğretim Görevlisi Ayhan Dolunay ise açıklamasında, Prof. Dr. Rona Aybay’ın katılımından onur duyduğunu dile getirerek, önemli isimlerle, kamusal yarar sağlayan akademik etkinlikleri sürdüreceklerini belirtti. Dolunay ayrıca, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Kulübü’nün de etkinliğin gerçekleşmesindeki özverili çalışmaları nedeniyle duyduğu mutluluğu belirterek sözlerine son verdi.

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