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Meghan Markle’ın yıllarca gizlediği fotoğraf ortaya çıktı

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İngiliz kraliyet ailesinden olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra eşi Prens Harry ile ABD'ye taşınan ama halen saray ile polemiğe girerek gündeme gelen Meghan Markle'ın "Dünya'nın görmesini istemediği fotoğrafı" ortaya çıktı.
Meghan Markle’ın yıllarca gizlediği fotoğraf ortaya çıktı

Birleşik Krallık, Kral 3. Charles’ın taç giyme töreni için geri sayıma başlarken, Meghan Markle’ın ortaya çıkan bir fotoğrafı yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi…

Prens Harry ile evlenen ve bir süre Birleşik Krallık’ta yaşadıktan sonra kraliyet ailesinden ayrılma kararı alan ve ABD’ye taşınan oyuncu Meghan Markle yeniden gündem oldu.

Markle’ın küstüğü aile üyeleri böyle poz verdi.

İngiliz kraliyet ailesine karşı yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen ve eleştirilerin odağında yer alan Markle’ın “Dünya’nın asla görmesini istemediğim fotoğrafı” olarak tanımladığı bir fotoğraf karesi sosyal medyada ortaya çıktı. Avustralya’da yayın yapan 7News Australia isimli televizyon kanalında yayınlanacak belgeselde Markle’ın herkesten sakladığı fotoğrafların kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Yayınlanacak fotoğraflardan biri internet ortamında sızdırıldı.

Bahsi geçen fotoğraflardan biri sosyal medya üzerinden yayınlandı. Gazeteci Taylor Auerbach tarafından sızdırılan görüntülerde, “Meghan Markle’ın ASLA görülmesini istemediği fotoğraflar. Bu akşam devamı 7News’te” yorumunu yaptı. Fotoğrafta Markle’ın hafif loş bir ışıkta yemek yediği görülüyor.

Belgeselde Markle’ın “küs olduğu” aile üyeleri de konuşacak. Meghan’ın babası Thomas Markle’ın yanı sıra Meghan Markle’ın üvey kardeşleri Samantha ve Thomas Jr. da açıklamalarda bulunacak.

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