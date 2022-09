Meghan'dan Harry'ye tehdit gibi sözler: Eğer halka açıklamazsan seni terk ederim!

"Eğer kız arkadaşın olduğuma dair bir açıklama yapmazsan seni terk edeceğim!" Bu sözler, son iki yıldır gündemin ilk sıralarını kimseye kaptırmayan bir "tanıdık" isme ait. Bugüne kadar çok da bilinmeyen iddialar ise son dönemde meraklısıyla buluşmaya hazırlanan bir kitabın sayfaları arasında yer alıyor...

KİTABIN 'BAŞROLÜNDE' MEGHAN MARKLE VAR

Dünyadaki kraliyet ailelerini yakından takip edenlerin bildiği gibi Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden sonra piyasaya çıkacak olan "Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown adlı kitap, son günlerde ortaya koyduğu iddialarla konuşuluyor. Deneyimli kraliyet gazetecisi Valentine Low'un, saray kaynaklarına dayandırarak kaleme aldığı kitapta ailenin en tartışmalı üyesi Meghan Markle ile ilgili çok çarpıcı bir iddia da yer alıyor.

'KIZ ARKADAŞIN OLDUĞUNU AÇIKLAMAZSAN SENİ TERK EDECEĞİM'

Yazar Valentine Low'un satırlarına göre Meghan Markle, Prens Harry ile ilişkisinin ilk dönemlerinde ona bir "ultimatom" verdi. Rol aldığı Suits dizisiyle, yıllardır beklediği şöhreti bulan ve o arada Harry'nin de dikkatini çeken Markle, ilişkilerinin bir an önce dünya kamuoyuna duyurulmasını istiyordu. Üstelik de Prens Harry tarafından! Bu yüzden de ona tehdit gibi sözler sarf etti: "Eğer kız arkadaşın olduğumu doğrulayan bir açıklama yapmazsan seni terk edeceğim." Yine saraya yakın kaynaklara göre Harry, bu sözler üzerine kelimenin tam anlamıyla çılgına döndü. Çünkü eğer söylediklerini yapmazsa Meghan'ın kendisini terk edeceğine inanıyordu.

HARRY PANİĞE KAPILDI: Bundan sonra da Harry paniğin etkisiyle o dönemde hem kendisinin hem de William ile Kate'in basın sekreteri olan Jason Knauf'u aradı. Ondan Meghan Markle ile ilişkisini doğrulayan bir açıklama yapmasını istedi.

'YAKINDA PATRONUN OLACAĞIMI İKİMİZ DE BİLİYORUZ'

Valentine Low'un kitabında ileri sürdüğüne göre saray çalışanları Meghan Markle'ın; Harry'nin diğer kız arkadaşlarından farklı olduğunu çoktan anlamıştı. Kendine ait fikirleri vardı ve insanları da onların ne olduğu konusunda bilgilendiriyordu. Kitapta yer alan bir başka iddiaya göre Markle, nişanın açıklanmasından altı ay önce Harry'nin danışmanlarından birine gidip kendinden emin bir şekilde şu sözleri sarf etti: "Sanırım yakında senin patronun olacağımı ikimiz de biliyoruz."

NİŞANDAN ALTI AY SONRA EVLENDİLER

Meghan Markle ile Prens Harry, 2016 yılında flört etmeye başladılar. Bir süre gizlice görüşen ikilinin ilişkisi 31 Ekim 2016'da artık dünya kamuoyunun gündemine oturdu. Kasım 2016'da Harry, resmi bir açıklama yaparak ilişkiyi doğruladı. Sonunda çift 27 Kasım 2017'de nişanlarını ilan etti. 19 Mayıs 2018'de de dünyanın meraklı bakışlarını üzerlerine çeken bir düğünle evlendiler.

TANIŞMALARIYLA İLGİLİ İDDİALAR BİTMEK BİLMEDİ: Bu arada Meghan Markle'ın Prens Harry ile tanışması ile ilgili farklı iddialar da yıllardır bitmek bilmedi. Harry ile Meghan'ın nasıl tanıştığına ilişkin en çarpıcı iddiaları kaleme alan kişi de yazdığı tartışmalı biyografilerle bilinen Tom Bower oldu. Bower, geçen yaz piyasaya çıkan Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors (İntikam: Meghan, Harry ve Windsorlar Arasındaki Savaş) adlı kitabında Markle'ın, Harry ile tanışmak için bir plan kurduğunu, hatta onun uğruna birlikte yaşadığı sevgilisini bile terk ettiğini ileri sürdü. Gelin bunları bir hatırlayalım.

HARRY UĞRUNA SEVGİLİSİNİ TERK ETTİ

Bugüne kadar çalışmasında yer verdiği iddialarla gündemin ilk sıralarına yerleşen Tom Bower kitabında Meghan Markle'ın, gelecek kaygısına kapılıp kendine nüfuzlu bir eş aradığını, Prens Harry ile tanıştıktan sonra da o dönem birlikte olduğu şef sevgilisi Corey Vitiello'yu terk ettiğini ileri sürdü.

İYİ BAĞLANTILARI OLAN İNGİLİZLERLE ARKADAŞLIK ETMEYE ÇALIŞIYORDU: Tom Bower'ın kitabında ileri sürdüğüne göre Meghan Markle, 2016 yılında, adını duyurduğu Suits dizisinde rol alırken şef Cory Vitiello ile romantik bir ilişki içindeydi ve onunla birlikte aynı evde yaşıyordu. Fakat o sırada bir yandan da gelecek planları yapıyor ve iyi bağlantıları olan İngilizlerle arkadaşlık etmeye çalışıyordu.



MEGHAN ÖNCE ONUNLA ARKADAŞ OLDU

Bunlar arasında kendisi için "kilit önemde" birisi vardı: Violet von Westenholz! Genç kadın ünlü moda firması Ralp Lauren için çalışıyordu. Meghan Markle da Violet von Westenholz aracılığıyla, 2016 yılında Wimbledon tenis turnuvası için söz konusu firmadan kıyafet kiralamıştı. O sırada da Violet von Westenholz ile arkadaş olmuştu.

VIOLET, HARRY İLE WILLIAM'IN ÇOCUKLUK ARKADAŞIYDI: Tom Bower'ın iddialarına göre Meghan Markle açısından Violet von Westenholz'un önemine gelirsek... Von Westenholz'un babası Piers, bir antika tüccarı ve iç tasarımcıydı. Aynı zamanda Prens Charles'ın eşi, Harry ile William'ın üvey annesi Camilla'nın da çok eski bir dostuydu. Bu nedenle iki aile sık sık görüşüyordu. Hatta von Westenholz ailesinin Hertfordshire'daki kır evine sık sık giden Camilla ile Charles, yanlarında William ile Harry'yi de götürüyordu. Yani Violet; William ve Harry ile çocukluk arkadaşıydı.

30'LARIN SONUNDA BEKAR OYUNCULARLA AYNI KADERİ PAYLAŞMAK İSTEMEDİ

Bower'ın iddiasına göre Meghan Markle, von Westenholz'dan kendisi için Prens ile bir randevu ayarlamasını rica etti. Tom Bower'ın bu konuda kitabında yer verdiği iddialar ise Meghan Markle açısından kolay hazmedilecek türden değil. Yazar kitabında Markle'ın neden böyle bir girişimde bulunduğunu şöyle anlattı: " Kendisi gibi 30'lu yaşlarının ortasında bulunan birçok bekâr oyuncuyla aynı durumdaydı. Yalnızlık ve kişisel ekonomisiyle ilgili güvensizlikleri vardı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Meghan da finansal güvenliğini sağlayacak bir eş aramakla meşguldü."



ARACIYLA FOTOĞRAFINI GÖNDERDİ

Tom Bower'ın kitabında yer verdiği iddialar bununla da sınırlı değil. Satırları arasında ileri sürdüğüne göre iyi bir arkadaşlık ilişkisi geliştirdiği Violet von Westenholz, Prens Herry'ye Meghan Markle'ın fotoğraflarını gönderdi. Sonuç olarak Prens Harry ile Meghan Markle ilk kez 1 Temmuz 2016'da buluşup tanıştılar. Bower bu konudaki iddialarını kitabında şöyle sürdürdü: "Harry, gizlice Kanada'ya, Toronto'ya gitti. Yaklaşık bir hafta boyunca Markle'ın bir arkadaşının evinde kaldı. Bu kişi büyük olasılıkla Markle'ın en yakın arkadaşı olan Jessica Mulroney'di."

AYNI ANDA HEM HARRY HEM CORY

İşte Bower'ın iddiasına göre Meghan Markle o sırada yani Harry ile tanıştığında şef Cory Vitiello ile birlikteliğini sürdürüyordu. Her ne kadar ilişkileri artık son dönemece girmiş olsa da Meghan ile Vitiello aynı evde yaşamayı sürdürüyordu. Hayatından Cory'yi net olarak çıkarmadığı için işler Meghan için çok da kolay değildi ama bu yönetilebilecek bir krizdi.

CORY RAHAT BİR NEFES ALDI

Prens Harry, Meghan Markle ile tanışmak ve görüşmek için gittiği Toronto'dan bir hafta sonra Londra'ya döndü. Zaten bu sürenin sonunda artık onun Prens Harry ile ilişkisi kesinleşmişti. Bundan sonra da geriye bir adım kalmıştı o da sevgilisi Cory Vitiello'dan ayrılmaktı. Zaten onu da gerçekleştirdikten sonra olaylar "çorap söküğü" gibi gelişti. Tom Bower'ın iddiasına göre Markle ile son ayları sorunlu geçtiği için bu ayrılık Vitiello'yu da rahatlattı.

TANIŞMAYA DAİR BİR BAŞKA İDDİA: Bu arada Harry ile Meghan'ın nasıl tanıştığına dair farklı bir iddia da yine başka bir kitapta yer alıyordu. Markle'ın yakın arkadaşı olduğu ileri sürülen Omid Scoobie'nin Carolyn Durand'ın birlikte kaleme aldığı Finding Freedom adlı kitapta da çiftin sosyal medya üzerinden tanıştığı iddiası yer alıyordu. Scoobie'nin iddiasına göre Prens Harry ile Meghan Markle ilk olarak Instagram üzerinden tanıştı.

TAKMA İSİMLE TAKİP BAŞLADI

O sırada Suits dizisiyle hayal ettiği şöhreti yakalayan Markle, kız arkadaşlarıyla Londra tatiline çıktı. Orada çektiği fotoğrafları da Instagram sayfasından sık sık paylaştı. Aile kuralları gereği kendi adıyla hesap açması yasak olan Prens Harry ise takma bir isimle açtığı bir Instagram hesabına sahipti. Scoobie'nin ileri sürdüğüne göre Meghan Markle, profil fotoğrafı bile bulunmayan ve takma bir isimle açıldığı çok belli olan bu hesabı, yani Prens Harry'nin hesabını takip etmeye başladı.



CİDDİ BİR İLİŞKİ ARADIĞINI BİLİYORDU

Yazarın iddiasına göre Prens Harry, "SpikeyMau5" isimli bu hesabı kullanıyordu o dönemde. Bu ismin DeadMau5 kısmını sevdiği bir DJ'den esinlenerek almıştı. "Spikey" kısmı ise özellikle Scotland Yard ajanlarının Prens Harry için kullandığı takma addan geliyordu. Sonunda ilişki gerçek hayata taşındı. Fakat işin ilginci tanışma öyküsünün bu versiyonunda da Violet von Westenholz'un adı geçiyor. Yani onları tanıştıran kişi bu iddiaya göre de von Westenholz. Genç kadın Harry'nin güvenilir arkadaşları arasındaydı ve onun ciddi bir ilişki için birini aradığını biliyordu.



ORTAK HESAP

Finding Freedom adlı kitabın yazarları Omid Scoobie ve Carolyn Durand'a göre Markle, Instagram hesabında Harry ile romantik ilişkisinin ilk sinyallerini de verdi. Meghan Markle, Instagram hesabını, Prens Harry ile ilişkisi ciddileşince kapattı. Çift, bir süre Prens William ve Kate Middleton ile ortak olarak Kensington Royal hesabını kullandı. İki kardeş arasındaki gerilim yükselip de ayrılığın ilk adımları atılmaya başlandığında ise Harry ile Meghan için Sussex Royal hesabı açıldı. Çift, aileden ayrılma kararı aldığında da o hesap kapatıldı.



ESKİ SEVGİLİSİ ARTIK MUTLU BİR BABA

Yeri gelmişken Meghan Markle'ın eski sevgilisi Cory Vitiello'nun Martina Sorbara ile birlikte olduğunu hatırlatalım. 2018 yılında çiftin ber oğlu dünyaya geldi.

ESKİ EŞİ DE EVLENDİ

Meghan Markle, 2011 ile 2013 yılları arasında Trevor Engelson ile evliydi. Engelson, 2019'da Tracey Kurland ile hayatını birleştirdi.