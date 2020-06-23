Mehmetçik Belediyesi imar planı çalışmaları kapsamında çalıştay düzenledi

Mehmetçik Beleiyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bölge için imar planı çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği bildirildi.

Bu kapsamda Mehmetçik Belediyesi’ne bağlı Mehmetçik, Bafra, Pamuklu, Kumyalı, Çayırova ve Balalan köylerini kapsayan imar planının hazırlanması ile ilgili vizyon ve strateji çalışmaları yürütüldüğü kaydedilirken, bölgenin ekonomik, sosyal, doğal ve teknik altyapısına ilişkin stratejilerini ülkesel fiziki plana uygun olarak ortaya koymak ve mekansal kararların şekillendirilmesi için belediye yönetimi, bölge muhtarları, bölgedeki kurum kuruluş temsilcileri ve devletin ilgili birimlerinin katılımı ile Limak Cyprus Delux Hotel’de bir çalıştay gerçekleştirildi.

Çalıştayda bilgi alışverişinde bulunulduğu belirtildi.