  • BIST 2.654,35
  • Altın 1023.741
  • Dolar 17.9503
  • Euro 18.3852
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAMilyonları etkiliyor! Sadece biri güvenilir çıktı

Mehmetçik Üzüm Festivali yarın başlıyor

»
Mehmetçik Belediyesi’nin düzenlediği 60’ıncı Mehmetçik Üzüm Festivali yarın başlıyor.
Mehmetçik Üzüm Festivali yarın başlıyor

Üzüm ve üzüm ürünlerinin tanıtılmasının yanında bölgenin tanıtımı ve ekonomik kalkınmasının amaçlandığı, ülkenin en eski festivali olan Mehmetçik Üzüm Festivali, ülke ses sanatçılarının yanı sıra Türkiye’nin önde gelen ses sanatçılarını konuk edecek.

5 günlük festival, pazar günü sona erecek.

Yarın akşam, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla saat 20.30’da gerçekleştirilecek açılış gecesinde, Uluslararası Altın Salkım Halk Dansları Festival gruplarından Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği dansçıları, Romanya, Meksika, Macaristan ve Bulgaristan’dan gelen halk dansları ekipleri gösteriler sunacak.

-Festival Programı

60’ıncı Mehmetçik Üzüm Festivali’nin tam programı şu şekilde:

Festival, yarın saat 20.00’de Mehmetçik köy girişinden kortejle başlayacak. 20.30’da resmi açılış ve uluslararası halk dansları gösterileri ile devam edecek.

Festivalde, 4 Ağustos Perşembe günü, saat 20.30’da 13 yerel sanatçının katılacağı Barış Manço ve Cem Karaca gecesi gerçekleştirilecek.

5 Ağustos Cuma saat 20.30’da ise Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği’nin organize ettiği Kıbrıs Gecesi ve Retro Çalgıcıları konseri yer alacak.

6 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00’de Suavi konseriyle devam edecek festival, 7 Ağustos Pazar saat 21.00’de Edip Akbayram konseriyle sona erecek.

Konser ve gösterilerin yanı sıra çeşitli eğlence ve etkinliklerin de düzenleneceği festivalde stantlar kurulacak. Mehmet Tayyareci Üzüm Sokağı’nda üzüm ve üzüm ürünleri ziyaretçilerle buluşturulacak. Stantlar festival süresince gün batımıyla birlikte açılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Chris Rock “tokat” attığı için özür dileyen Will Smith’e cevap verdi31 Temmuz 2022 Pazar 19:47
  • Will Smith aylar sonra Chris Rock’tan özür diledi: “Çok pişmanım”30 Temmuz 2022 Cumartesi 15:41
  • İlhan İrem’e alkışlarla veda30 Temmuz 2022 Cumartesi 14:50
  • Ünlü şarkıcı Shakira için 8 yıl hapis cezası isteniyor29 Temmuz 2022 Cuma 22:59
  • Beyonce’nin yeni albümü 'Renaissance' sızdırıldı29 Temmuz 2022 Cuma 09:13
  • Usta sanatçı İlhan İrem yaşamını yitirdi29 Temmuz 2022 Cuma 08:27
  • Angelina Jolie’nin avukatları Brad Pitt’e ödül töreninde mahkeme celbi sunmaya çalışmış28 Temmuz 2022 Perşembe 21:42
  • 79. Venedik Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu27 Temmuz 2022 Çarşamba 09:10
  • Jennifer Lopez’in 53. yaşına özel çıplak pozları nefes kesti25 Temmuz 2022 Pazartesi 23:18
  • Gelişen teknolojiye inat hala hayatta kalmaya direnen bir güzellik….25 Temmuz 2022 Pazartesi 10:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti