Mehmetçik Üzüm Festivali yarın başlıyor

Üzüm ve üzüm ürünlerinin tanıtılmasının yanında bölgenin tanıtımı ve ekonomik kalkınmasının amaçlandığı, ülkenin en eski festivali olan Mehmetçik Üzüm Festivali, ülke ses sanatçılarının yanı sıra Türkiye’nin önde gelen ses sanatçılarını konuk edecek.

5 günlük festival, pazar günü sona erecek.

Yarın akşam, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla saat 20.30’da gerçekleştirilecek açılış gecesinde, Uluslararası Altın Salkım Halk Dansları Festival gruplarından Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği dansçıları, Romanya, Meksika, Macaristan ve Bulgaristan’dan gelen halk dansları ekipleri gösteriler sunacak.

-Festival Programı

60’ıncı Mehmetçik Üzüm Festivali’nin tam programı şu şekilde:

Festival, yarın saat 20.00’de Mehmetçik köy girişinden kortejle başlayacak. 20.30’da resmi açılış ve uluslararası halk dansları gösterileri ile devam edecek.

Festivalde, 4 Ağustos Perşembe günü, saat 20.30’da 13 yerel sanatçının katılacağı Barış Manço ve Cem Karaca gecesi gerçekleştirilecek.

5 Ağustos Cuma saat 20.30’da ise Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği’nin organize ettiği Kıbrıs Gecesi ve Retro Çalgıcıları konseri yer alacak.

6 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00’de Suavi konseriyle devam edecek festival, 7 Ağustos Pazar saat 21.00’de Edip Akbayram konseriyle sona erecek.

Konser ve gösterilerin yanı sıra çeşitli eğlence ve etkinliklerin de düzenleneceği festivalde stantlar kurulacak. Mehmet Tayyareci Üzüm Sokağı’nda üzüm ve üzüm ürünleri ziyaretçilerle buluşturulacak. Stantlar festival süresince gün batımıyla birlikte açılacak.