Metropoll anketi: ‘Başkanlık’ istemeyenlerin oranı iki yılda 10 puan arttı

Metropoll Araştırma Şirketi’nin yaptığı araştırma bugün referandum yapılması durumunda halkın yüzde 58.9’unun parlamenter sistemi tercih ettiğini, ‘başkanlık’ sistemi istemeyenlerin oranının iki yılda 10 puan arttığını ortaya koydu.

Metropoll’ün yayınladığı ‘Türkiye’nin Nabzı’ Haziran ayı araştırması; İstanbul’da 14 ilçede tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 14 – 15 Haziran tarihleri arasında toplam 1613 kişi ile yapıldı. Araştırma; 0.95 güven sınırları içinde +/- 2.44 hata payı ile yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleşti.

Metropoll’ün bu anketi 23 Haziran İstanbul seçimlerinin sonucunu oldukça isabetli tahmin etmişti. Ankete göre kararsız oylar dağıtıldığında CHP’li ‘millet ittifakı’ adayı Ekrem İmamoğlu’nun oyu yüzde 54.5, AKP’li ‘cumhur ittifakı’ adayı Binali Yıldırım’ın oyu ize yüzde 43.9 olarak görülüyordu. Gerçekleşen sonuç ise İmamoğlu lehine yüzde 54.21’e yüzde 44.99 oldu.

Anketin başkanlık sistemi ve parlamenter sistem konularındaki en önemli bulguları ise şöyle:

Bugün başkanlık referandumu yapılsa vatandaşların yüzde 58.6’sı parlamenter sistemi tercih ediyor. 16 Nisan 2017’de gerçekleşen başkanlık sistemine geçiş referandumunda halkın yüzde 51.41’i “Evet”, yüzde 48.59’u “Hayır” demişti. Bu da parlamenter sistem isteyenlerin oranının yüzde 48.59’dan yüzde 58.9’a yükseldiğine işaret ediyor.