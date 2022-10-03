Miçotakis: İsterse bu hafta Erdoğan’la görüşürüm

Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik son dönemde karşılıklı açıklama ve adımlarla hızla tırmanırken, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bu hafta Prag’da görüşmeye hazır olduğu bildirildi.

Türkiye ve Yunanistan arasında Ege Adaları ve bir dizi başlıkta büyüyen kriz uluslararası kamuoyunda da yakından takip edilirken, Atina'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Yunanistan hükümet sözcüsü İoannis Oikonomou, Başbakan Kiriakos Miçotakis'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu hafta Prag'da düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında görüşmeye sıcak baktığını söyledi. Yunan sözcü, “Açıklamalarıyla gerilimi artıran taraf olan Türk lider Yunan başbakanla görüşmek isterse Yunanistan buna olumlu yanıt verir” dedi.

Ankara-Atina hattında gerilim son dönemde hızla artarken, Erdoğan geçen mayısta “Artık benim için Miçotakis diye birisi yok” demişti. Erdoğan'ın Yunanistan'ın Ege adalarını silahlandırmasıyla ilgili olarak geçen ay “Bir gece ansızın gelebiliriz” ifadelerini kullanması da Atina'da büyük tepkiye yol açmıştı.

Son olarak Yunanistan’ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege’deki Midilli ve Sisam adalarına ABD menşeili zırhlı araçlar sevk etmesinin ardından Türkiye’nin Yunanistan ve ABD’ye nota vermesi gerilimi daha da artırmıştı.