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Milli ciritçi Eda Tuğsuz'dan gümüş madalya

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Milli ciritçi Eda Tuğsuz'dan gümüş madalya
Atletizmde, Avrupa Atmalar Kış Kupası'nın ilk gününde milli ciritçi Eda Tuğsuz, Türkiye rekoru kırarak gümüş madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'da Gran Canaria adasında düzenlenen organizasyonun ilk gününde piste çıkan milli ciritçi Eda Tuğsuz, 60,98 metrelik derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Üç hafta önce Mersin'de düzenlenen şampiyonada 59,68 metreye yükselttiği Türkiye rekorunu yenileyen Tuğsuz, son derecesiyle büyükler ve gençlerde ülke rekorunu 60 metrenin üstüne çeken ilk sporcu unvanını elde etti. Şampiyonada, son olimpiyat şampiyonu Hırvat Sara Kolak, 61,01 metrelik derecesiyle birinci oldu.

23 yaş altı kategorisinde piste çıkan milli sporculardan Yusuf Yalçınkaya, disk atmada 54,06'lık derecesiyle 12. olurken, rekorunu da geliştirdi. Çekiç atmada Tolgahan Yavuz 61,70 ile 10. olurken kadınlar gülle atmada Sare Bostancı 14,40'lık derecesiyle yine 10. sırayı elde etti.

Büyükler çekiç atmada yarışan kadın sporcu Kıvılcım Kaya Salman, 69.13'lük derecesiyle grubunda dördüncü, toplam tasnifte ise 5. sırayı aldı. İki grupta 25 atıcının yer aldığı bu dalda, Tuğçe Şahutoğlu ise 64,88'lik atışıyla genel sıralamada 13. sırayı elde etti.

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