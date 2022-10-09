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Milyon dolarlık anlaşma tehlikede… Pink Floyd üyeleri yine anlaşamıyor

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Geçtiğimiz günlerde tüm müzik haklarını satmaya hazırlanan efsane müzik grubu Pink Floyd, üyeler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle satışı gerçekleştirmekte zorlanıyor.
Milyon dolarlık anlaşma tehlikede… Pink Floyd üyeleri yine anlaşamıyor

Pink Floyd, grup üyeleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle 450 milyon sterlinlik müzk hakları satışını gerçekleştirmekte zorlanıyor.

Grup; filmlerde, reklamlarda ve video oyunlarında kullanımı için şarkılarının haklarını satmaya hazırlanıyordu. Basına yansıyan haberlere göre 450 milyon sterlinlik bir anlaşma söz konusuydu.

Ancak Financial Times’ın haberine göre, grup üyeleri arasındaki anlaşmazlık, umut edilen anlaşmayı askıya aldı. Bu durumda da yıllardır eski grup arkadaşlarıyla gergin bir ilişkisi olan Roger Waters’ın tartışmalı görüşlerinin rol oynadığı söyleniyor.

Açık artırma sürecinin vergi, mal varlığı ve Waters’ın Ukrayna’da bir suikast listesinde olduğu iddiaları nedeniyle birkaç ay ertelendiği konuşuluyor.

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Roger Waters, “Ben lanet olasılar listesindeyim ve son zamanlarda insanları öldürdüler” dedi.

Hem Rus hem de Çin rejimlerine sempati duyduğunu açıklayan Waters, geçen hafta Ukrayna’nın “ölüm listesinde” olduğunu iddia etmişti. Sözleri, Kiev merkezli Myrotvorets web sitesinin Waters’ı Ukrayna karşıtı propaganda yaymak ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne meydan okumakla suçlamasının ardından geldi.

Geçen hafta Rolling Stone dergisine konuşan Waters, “Ben lanet olasılar listesindeyim ve son zamanlarda insanları öldürdüler” dedi.

Pink Floyd’un albümleri, Blackstone, Sony Music ve Warner Music gibi müzik şirketi gruplarından ilgi gördü. Geçtiğimiz aylarda da Bob Dylan, the Beach Boys, David Bowie, Bruce Springsteen ve Genesis gibi isimler albümlerinin haklarını rekor anlaşmalarla satmışlardı.

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