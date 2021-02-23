MOK, Atletizimde Balkan Üçüncüsü Olan Buse Savaşkan’ı Kutladı

Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) Başkanı Dursun Koç, 26’ncı Büyükler Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’nda KKTC uyruklu bir sporcu olarak Türk Milli Takımı ile ülkeyi temsil eden ve Balkan 3’üncüsü olan Buse Savaşkan’ı kutladı.

Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) Başkanı Dursun Koç, 26’ncı Büyükler Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’nda KKTC uyruklu bir sporcu olarak Türk Milli Takımı ile ülkeyi temsil eden ve Balkan 3’üncüsü olan Buse Savaşkan’ı kutladı.

Koç konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Savaşkan’ın bu başarısıyla KKTC’ye büyük gurur yaşattığını kaydederek, başta Savaşkan’ın ailesi, Atletizm Federasyonu Başkan ve yetkilileri, teknik ekip, Savaşkan’ın takım arkadaşları, sponsporlar ve emeği geçen herkese teşekkür etti.