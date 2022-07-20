  • BIST 2.511,36
  • Altın 965.502
  • Dolar 17.5784
  • Euro 17.9808
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKABA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

Mustafa Alnar: Bu kadar resmi bir kurumda şampiyon olmanın haklı gururunu yaşıyorum

» »
Bilardo Türkiye şampiyonu Alnar, devletin hiçbir desteği olmadan Türkiye Bilardo Federasyonu’nun düzenlediği organizasyona katılarak birinci gelmiş ve kupanın sahibi olmuştu.
Mustafa Alnar: Bu kadar resmi bir kurumda şampiyon olmanın haklı gururunu yaşıyorum

Alnar, “Bu kadar resmi bir kurumda şampiyon olmanın haklı gururunu yaşıyorum” diye konuştu.

Özge Nesil ERTÜRK

A-AA+

Türkiye Bilardo Federasyonu'nun düzenlediği organizasyona kendi imkanlarıyla katılan 4 bilardocumuzdan Mustafa Alnar şampiyonluğa ulaşmıştı. Alnar, elde ettiği bilardo Türkiye birinciliğinde yaşadığı gurur ve mutluluğu Kıbrıs Postası ile paylaştı.

“BU KADAR RESMİ BİR KURUMDA ŞAMPİYON OLMANIN HAKLI GURURUNU YAŞIYORUM”

Çok mutlu ve sevinçli olduğundan bahseden Alnar, ilk kez bu kadar resmi bir ortamda şampiyon olmanın haklı gururunu yaşadığından söz etti.

“DEVLET DESTEĞİ ALMADIK”

 Hiçbir devlet desteği almadan Türkiye’ye gittiğine de değinen Alnar tüm masraflarında kendilerine ait olduğunu ifade etti.

Alnar, aynı zamanda 2021 yılında 23 yaş altı kategorisinde ‘Avrupa Şampiyonu’ olduğundan bahsetti.

 

Kaynak : Kıbrıs Postası

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ödünç aldığı oklarla beş madalya kazandı03 Temmuz 2022 Pazar 20:37
  • Avcı eğitimi 23 Temmuz’da…30 Haziran 2022 Perşembe 12:10
  • Her sabah '' şampiyonluğa inanarak'' hedefe ulaştılar27 Haziran 2022 Pazartesi 12:12
  • Milli atletimiz Yiğitcan, Bursa’da KKTC’yi temsil etti27 Haziran 2022 Pazartesi 09:51
  • Doğa Erek, Atletizm U23’te Türkiye üçüncüsü…26 Haziran 2022 Pazar 08:45
  • MotoGP'de sıradaki durak Hollanda24 Haziran 2022 Cuma 10:37
  • Beşiktaş’ta yeni hedef Koray Günter23 Haziran 2022 Perşembe 17:21
  • Paralimpik sporcu Sevilay Öztürk kayıp madalyalarına kavuştu23 Haziran 2022 Perşembe 17:12
  • Klasik yay erkek takımı üçüncü oldu23 Haziran 2022 Perşembe 16:45
  • Su altında bayılan ABD'li yüzücüyü koçu kurtardı23 Haziran 2022 Perşembe 13:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti