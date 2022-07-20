Mustafa Alnar: Bu kadar resmi bir kurumda şampiyon olmanın haklı gururunu yaşıyorum

Bilardo Türkiye şampiyonu Alnar, devletin hiçbir desteği olmadan Türkiye Bilardo Federasyonu’nun düzenlediği organizasyona katılarak birinci gelmiş ve kupanın sahibi olmuştu.

Alnar, “Bu kadar resmi bir kurumda şampiyon olmanın haklı gururunu yaşıyorum” diye konuştu.

Özge Nesil ERTÜRK

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Türkiye Bilardo Federasyonu'nun düzenlediği organizasyona kendi imkanlarıyla katılan 4 bilardocumuzdan Mustafa Alnar şampiyonluğa ulaşmıştı. Alnar, elde ettiği bilardo Türkiye birinciliğinde yaşadığı gurur ve mutluluğu Kıbrıs Postası ile paylaştı.

“BU KADAR RESMİ BİR KURUMDA ŞAMPİYON OLMANIN HAKLI GURURUNU YAŞIYORUM”

Çok mutlu ve sevinçli olduğundan bahseden Alnar, ilk kez bu kadar resmi bir ortamda şampiyon olmanın haklı gururunu yaşadığından söz etti.

“DEVLET DESTEĞİ ALMADIK”

Hiçbir devlet desteği almadan Türkiye’ye gittiğine de değinen Alnar tüm masraflarında kendilerine ait olduğunu ifade etti.

Alnar, aynı zamanda 2021 yılında 23 yaş altı kategorisinde ‘Avrupa Şampiyonu’ olduğundan bahsetti.

Kaynak : Kıbrıs Postası