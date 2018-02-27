Müzakerelere “her iki lider de şart koşuyor”

Hristodulidis: “Doğal gazın birlikte yönetilmesi tezi Kıbrıs sorununun da sonu demektir”

Rum basını, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı bugün makamında ziyaret edecek olan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Elisabeth Spehar’ın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, müzakerelerin yeniden başlamasını ele almak üzere görüşme önerisini ileteceğini iddia etti.

Fileleftheros, “Çizgiler Kırmızı Boyalı… Enerjiyle İlgili Ağır Şartlar Müzakerelerin Yeniden Başlamasını İmkânsız Kılıyor” başlıklı manşet haberinde her iki taraf da istediği için böyle bir görüşme ayarlanabileceğini ancak her iki liderin de böyle bir görüşmeyi “müzakerelerin yeniden başlamasını istemeyen öteki taraftır mesajını vermek için kullanacağını” iddia etti, iki liderin de müzakerelerin yeniden başlamasına enerjiyle ilgili şartlar koştuğunu da öne sürdü.

Gazete, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın enerji konusunda iki taraf arasında bir ara anlaşma yapılması konusunu yinelediğini, Rum tarafının da Kıbrıs müzakerelerinin enerji konularıyla herhangi bir şekilde bağlanmaya kalkılması halinde müzakere masasına dönülmesinin söz konusu olmayacağını ortaya koyduğunu yazdı.

“Kıbrıs Türk tarafı enerji konusunun birlikte yönetilmesinde ısrar ediyor Rum tarafı da doğal gazın birlikte yönetilmesinde ısrar edilmesinin, Kıbrıs sorununun sonu anlamına geldiğini iletti” ifadesini kullanan gazete, “bu dönemde bir Akıncı-Anastasiadis görüşmesinin müzakerelere yeniden başlama fırsatı değil daha çok yeni bir suçlama oyununun sıçrama tahtası olarak işleyeceğini” savundu.

Haberde Spehar’ın 12 gün önce de Rum Yönetimi Başkanı ile görüştüğünü, Anastasiadis’in, talebi üzerine gerçekleşen görüşmede Spehar’dan müzakerelerin yeniden başlamasını ele almak için kendisiyle görüşmeye hazır olduğu mesajını Cumhurbaşkanı Akıncı’ya iletmesini istediği ve o görüşmede Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin sonlandırılmasını şart koştuğu hatırlatıldı.

Gazete devamla Cumhurbaşkanı Akıncı’nın hafta sonu BRT’ye yaptığı açıklamanın satır başlarına ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun dünkü açıklamasına yer verdi.

Alithia, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yakın zamana kadar doğal gazın adil paylaşımından bahsederken şimdi bölüşmekten ve daha önce çözümden sonra adil paylaşım derken bugün çözümden önce bölüşmekten söz ettiğini yazan gazete, “Akıncı, Akıncı’yı yalanlıyor” iddiasında bulundu, “Kıbrıs Türk liderliği Erdoğan ve Ankara ile tam ve kuşkusuz uyuşuyor” yorumunu yaptı.

HRİSTODULİDİS

Gazeteye göre Rum Sözcü Nikos Hristodulidis dün KKTC’den yapılan açıklamaları yorumlarken “Doğal gazın birlikte yönetilmesi tezi, Kıbrıs sorununun da sonu demektir. Kıbrıs Rum tarafı doğal zenginliğin Kıbrıs sorununun çözümünden sonra yönetilmesine dair Talat-Hristofyas yakınlaşmasında ısrar ediyor” ifadesini kullandı.

AB üyesi ülkelerin Doğu Akdeniz’deki durumla ilgili açıklamasını da hatırlatan Hristodulidis, Rum Yönetimi’nin talebinin, “Varna’daki Türkiye-AB zirvesinin yapılmaması değil bu zirvenin gerçekleşmesine olanak tanıyacak gelişmeler olması” olduğunu iddia etti.

Hristodulidis “Biz Türkiye-AB diyaloğunun devamını arzuladığımızı defalarca söyledik. Böyle bir gelişmenin Kıbrıs Cumhuriyeti için de fayda sağlayabileceğini ancak aynı zamanda Türkiye’nin yükümlülüklerini yerine getirmesi ve bu tür davranışlardan kaçınması gerektiğini düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

Rum Sözcü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin son açıklamalarını ise “talihsiz” diye niteledi.

Nami ve Özersay’ın, “Cumhurbaşkanlığı için Türkiye’nin daha çok hoşuna gitme rekabetine girdiği izlenimi edindiğini” söyleyen Hristodulidis, Özdil Nami’nin açıklamalarını ise “tehditkar” bulduğunu öne sürdü.