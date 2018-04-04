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Nasim Najafi Aghdam: Türkçe videolar da üreten YouTube saldırganı

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Nasim Najafi Aghdam: Türkçe videolar da üreten YouTube saldırganı
Nasim Najafi Aghdam: Türkçe videolar da üreten YouTube saldırganı

YouTube'un ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan genel merkezinde saldırı düzenleyen Nasim Najafi Aghdam'ın, "kanalındaki videoların filtrelenmesi" nedeniyle şirkete kızdığını gösteren paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. 39 yaşındaki Azeri kökenli İran vatandaşı Aghdam, YouTube'a Türkçe içerik de üretiyordu.

Kaliforniya polisi, 39 yaşındaki Nasim Najafi Aghdam'ın ismini açıklamasına karşın, saldırının nedeninin halen araştırıldığını belirtmekle yetindi.

YouTube, çeşitli şartları yerine getiren kullanıcılarının, ürettikleri video içeriklerden, izleme sayısı ile orantılı olarak kazanç elde etmesini teşvik ediyor.

Aghdam ise YouTube'un videolarına uyguladığı filtreleme nedeniyle kazancının azaldığı iddiasından şikayetçiydi.

YouTube saldırı sonrası, Aghdam'a ait kanalları kapatırken, saldırganın geçmişte kaydettiği, aralarında Türkçe konuştuğu videoların da bulunduğu bazı içeriklere ulaşmak halen mümkün.

Babası ABD medyasına açıklama yaptı
Nasim Najafi Aghdam, Ocak 2017'de paylaştığı bir video ile YouTube'un içeriklerini filtrelemesinden şikayet ediyordu.

ABD medyasına konuşan Aghdam'ın babası, kızının YouTube'a "kendisine para ödemediği için kızgın olduğunu" ve 2 gündür kendisine ulaşamadığını söyledi.

Aghdam'ın YouTube hesaplarının yanında Instagram ve Facebook hesapları da silindi.

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