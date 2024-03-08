Nazan Kesal İskele'de nefes kesti

İskele Belediyesi 13. Kültür&Sanat Günleri dün (7 Mart) akşam Tiyatro Sanatçısı Nazan Kesal’in sahneye taşıdığı muhteşem bir tiyatro oyunu ile devam etti.

Kadınlar Günü öncesinde İSKELE AKM sahnesine taşınan Şebnem İşigüzel’in kaleme aldığı Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği tek kişilik ‘YARALARIM AŞKTANDIR’ isimli oyun, izleyenleri deyim yerindeyse büyüledi. Kendi arafında ömrünün şiirini yazan bir kadına can veren Kesal, ayakta alkışlandı.

TİYATRO SANATÇISI NAZAN KESAL, İZLEYENLERİ BÜYÜLEDİ

İskele Belediyesi 13. Kültür&Sanat Günlerinin onur konuğu Tiyatro Sanatçısı Nazan Kesal oldu. Şebnem İşigüzel’in kaleme aldığı Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği tek kişilik ‘YARALARIM AŞKTANDIR’ isimli tiyatro oyunuyla izleyenlerin karşısına çıkan Nazan Kesal, İran şiirinin isyankâr sesi Füruğ Ferruhzad’ın nefesini, İskele AKM sahnesine taşıdı. Oyunu tiyatro severlerin yanı sıra İskele Belediyesi Asbaşkanı Halil Dericioğlu ile Meclis Üyeleri Mürsel Altuntaş, Zekiye Gece ve Sefa Kurukafa da ilgiyle izledi.

Ölüsüne bile tahammül edilemeyen, cenazesi bekletilen “aykırı bir kadın” ın anlatıldığı oyun, konusuyla da dikkat çekiyor. Toprağa emanet edilmeyi bekleyen bir kadın kendi arafında ömrünün şiirini yazıyor. Dans ediyor, aşık oluyor, doğuruyor, boşanıyor, evladından ayrılıyor, hor görülüyor, kalbi kırılıyor. Baskı altında yaşayanların, hep eksik bulunanların ve her şeye rağmen yaşamaya devam edip sözünü esirgemeyenlerin kendinden bir şeyler bulduğu oyun, herkese cesaret veriyor ve ‘korkma’ diyor.

SALINCAK İSİMLİ KISA FİLM DE GÖSTERİLDİ

Tek kişilik sahne performansıyla izleyenleri büyüleyen Nazan Kesal, oyunun hemen ardından ise yönetmenliğini yaptığı 2013 yapım olan kentin kenarında bir evde, genç bir kadının son 12 dakikasının anlatıldığı SALINCAK isimli kısa film gösterimini ise İskele AKM’de kendisini izlemeye gelenlerle paylaştı.