Necati Şaşmaz eski eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, 2012 yılında evlendiği Nagehan Şaşmaz’a boşanma davası açtı. Oyuncu, eşinden 10 milyon lira tazminat ile iki çocuğunun velayetinin kendisine verilmesini talep etti

Necati Şaşmaz, 7 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Nagehan Şaşmaz’dan boşanmak üzere mahkemeye başvurdu.

Oyuncunun avukatı, Anadolu Aile Mahkemesi’ne sunduğu boşanma dilekçesinde, tarafların evlilik birliğinin Nagehan Şaşmaz’ın ağır kusurlu eylemleri neticesinde temelinden sarsıldığını, evlilik birliğinin sürdürülebilirliğinin ortadan kalktığını ileri sürdü.

Devamında, bu nedenle çiftin boşanmalarına, çocukların velayetinin babaya verilmesine, mahkemenin aksi kanaatte olması halinde ortak velayet olarak düzenlenmesine karar verilmesini talep etti.

Dilekçede, aynı zamanda Alman vatandaşı olmaları sebebiyle çocukları yurt dışına çıkarıp bir daha getirmeyebileceği tehlikesi söz konusu olduğundan, çocuklar için Alman pasaportlarına da işlenecek şekilde tedbiren yurtdışına çıkış yasağı konulması istendi.

Avukat dilekçede şöyle dedi: “Davalının haksız ve hukuka aykırı davranışlarının müvekkilde yaratmış olduğu elem ve acının mutlak karşılığı olarak, müvekkilimizin uğramış olduğu manevi zararın bir nebze olsun hafifletilmesi için müvekkil lehine 5 milyon lira manevi, 5 milyon lira da maddi tazminata hükmedilmesi usul ve yasa gereğidir.”