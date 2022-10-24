Netflix, Kraliyet’i kızdırdı: “Zalimce ve duyarsız”

Netflix fenomen dizisi The Crown için hazırlıklara devam ederken Prenses Diana'nın cenazesinin de canlandırıldığı haberleri geldi. Kraliyet Ailesi'ne yakın kaynaklar, sahnelerin çekilmesini sert bir şekilde eleştirdi.

Eylül ayında Kraliçe Elizabeth’in ölümüyle beraber yeniden popüler hale gelen The Crown, yeni sezon için hazırlıkları tamamlamaya çalışıyor. Prenses Diana ve şimdi kral olan Prens Charles’a geniş bir şekilde yer verileceği düşünülen yeni sezonda Prenses Diana’nın ölümünün ve cenazesinin de dizide yer alacak olması Kraliyet Ailesi’ni öfkelendirmiş görünüyor.

DailyMail’in haberine göre Netflix, Bicester, Oxfordshire’ın beş mil dışındaki kullanılmayan bir yerde cenazeyi yeniden canlandırdı. Şovun yapımcıları, yeşil bir ekranla çekimleri yaptılar. Dizinin yapım ekibine yakın bir kaynak; hem yeşil ekran teknolojisinin kullanılmasının hem de Londra’nın merkezinden uzakta çekimlerin gerçekleşme kararının verilmesinin nedeninin sahnelerin hassasiyeti olduğunu söyledi.

“KABA, ZALİM VE DUYARSIZ”

Kaynak, “Londra’nın ortasında çekilseydi bu sahneleri gizlice çekmenin imkansız olmasının yanı sıra, tamamen uygunsuz olacağına da karar verildi” dedi.

Netflix ekipleri bu hafta Paris’e seyahat edecek ve Diana’nın Fransa başkentinde erkek arkadaşı Dodi Fayed ile geçirdiği son günlerini yansıtmak için çekimler yapacaklar.

Kraliyet Ailesi’ne yakın kaynaklar, Netflix dizisini kaba, zalim ve özellikle Kraliçe’nin ölümünün hemen ardından bu çekimlerin yapılmasını tamamen duyarsız olduğunu söyleyerek kınadılar.

Kraliçe’nin resmi biyografisini yazan William Shawcross şunları söyledi: “The Crown’un yazarı Peter Morgan için hiçbir şey kutsal değil. Cumhuriyetçi duygularını ve rahmetli Kraliçemizi nasıl hor gördüğünü çok net bir şekilde ortaya koydu. Bu, halka yalan söyleyen ve Kraliçe’den Kraliyet Ailesi’ne ve yeni kralımıza inanılmaz derecede zarar veren aşağılık bir dizi.”

“HİÇBİR ÇOCUKTAN BUNU YAPMASI İSTENMEMELİ”

Cenaze töreninin yeniden canlandırılması ise o dönemde yaşanan bir tartışmayı yeniden gündeme getirdi. Annelerini kaybettiklerinde henüz 15 ve 12 yaşlarında olan prensler, törende prosedür gereği Whitehall boyunca Parlamento Meydanı’na ve Westminster Abbey’e kadar tabutu takip etmek zorunda kalmışlardı.

Çocukların bu şekilde yürümesi Kraliyet Ailesi’nin sert bir şekilde eleştirilmesine neden olmuştu. Sussex Dükü, yazar Angela Levin’e konu hakkında şunları söylemişti: “Annem yeni öldü ve milyonlarca insan televizyonda izlerken, beni izleyen binlerce insanla çevrili olarak tabutunun arkasında uzun bir yol yürümek zorunda kaldım.

Hiçbir koşulda hiçbir çocuktan bunu yapması istenmemeli. Bugün olacağını sanmıyorum. Hiçbir çocuk bu kadar genç yaşta annesini kaybetmesin ve ardından binlerce kişinin acısını çekmesin.”

O TARTIŞMA YENİDEN GÜNDEME GELDİ… DIANA’NIN ERKEK KARDEŞİ DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ayrıca Levin, The Crown’un cenaze alayını yeniden düzenleme kararı hakkında şunları söyledi: “Bu insanlık dışı, her türlü edep duygusunun ötesinde ve incitici.”

Prenslerin annelerinin tabutu arkasında yürümesi ile ilgili Prenses Diana’nın kardeşi de o zamanlar tepki göstermişti. Diana’nın erkek kardeşi Earl Spencer saray mensuplarına, kardeşinin, oğullarının bu deneyimi yaşamasını istemeyeceğini söylediğini açıklamaya çalıştığını anlatıyor: “William ve Harry’nin annelerinin cesedinin arkasından yürümek zorunda kalmamalarının tutkulu bir savunucusu olmuştum. Onlardan yapmalarının istenmesinin tuhaf ve acımasız bir şey olduğunu düşündüm.

Buckingham Sarayı’nda bir saray mensubu ile bağlantı kurdum. ‘Eh, karar verildi’ dedi.”

The Crown, ayrıca Prenses Diana’yı aldatarak onunla röportaj yapan Martin Bashir röportajını canlandıracağı haberleriyle gündeme gelmiş ve Prens William’ın sert tepkisini çekmişti.