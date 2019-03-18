New York Times: Kaşıkçı cinayeti, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman'ın muhalifleri susturma operasyonunun parçasıydı

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Suudi muhalifleri takip eden, kaçıran, hapseden ve işkence eden gizli bir operasyon birimi oluşturulmasına onay verdiğini yazdı.

Gazeteye göre operasyonlar Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı öldürülmeden yaklaşık bir sene önce başladı.

Kaşıkçı'nın öldürülmesi de aynı "muhalifleri susturma kampanyasının" bir parçası. Zira operasyonların bazıları, "Cemal Kaşıkçı'yı öldürüp parçalara ayıran ekibin üyeleri" tarafından yürütüldü.

Gazetede çıkan haber, operasyonlarla ilgili yazılan gizli Suudi istihbarat raporlarını okuyan Amerikalı yetkililere ve bazı operasyonlar hakkında doğrudan bilgi sahibi olan Suudi yetkililere dayandırılıyor.

Gazeteye konuşan Amerikalı yetkililer, 2 Ekim günü İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğunda Cemal Kaşıkçı'yı öldüren ekibe "Suudi Hızlı Müdahale Ekibi" adını veriyor. Bu ekibin, 2017'den bu yana 10'dan fazla operasyon yürüttüğüne inanılıyor.

Bu operasyonlardan bazılarında farklı Arap ülkelerinde yaşayan Suudi muhalifler zor kullanarak ülkeye geri getirildi, gözaltına alınarak Muhammed bin Selman ve babası Kral Selman'a ait saraylarda alıkonuldu, işkence gördü.

Aynı grup tarafından gözaltına alınan bir Suudi üniversite öğretim üyesi, Suudi Arabistan'daki kadınlarla ilgili bir blog yazıyordu. İstihbarat raporlarında yer alan bilgiye göre, gözaltında psikolojik işkence de gören kadın intihara teşebbüs etti.

Habere göre "Hızlı Müdahale Ekibi" Ramazan'da da çalışacak kadar yoğun olduğu için, ekibin lideri, Muhammed bin Selman'ın en yakın danışmanına "Ramazan Bayramı'nda prim alıp almayacaklarını" sordu.

Suudi Arabistan: İddiaları çok ciddiye alıyoruz

Gazetenin ulaştığı Washington'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nden bir sözcü, krallığın, yargılama sürecindeki tüm sanıklar ya da cezasını çeken mahkumlarla ilgili kötü muamele iddialarını çok ciddiye aldığını söyledi.

Suudi kanunlarına göre işkencenin yasak olduğunu söyleyen büyükelçilik sözcüsü, işkence altında alınan ifadelerin de hiçbir hakim tarafından kabul edilmediğini belirtti. Suudi Arabistan Başsavcısının bu iddiaları araştırdığını söyledi.

Suudi Arabistan, bir süredir ABD'de yaşayan ancak nikah işlemleri için Türkiye'deki Suudi Arabistan Konsolosluğuna giden Kaşıkçı'nın katli emrinin Riyad yönetimi tarafından verilmediğini açıklamıştı. Suudi yetkililer, 11 sorumluların gözaltında olduğu ve yargılandığı bilgisini veriyor. Ancak isim vermiyor.

Amerikan Senatosu ve Türkiye'ye göre ise cinayet Riyad'daki üst düzey hükümet yetkilileri tarafından emredildi ve önceden planlandı.

Suudi yetkililer, istihbarat servisinin yurt dışında yaşayan muhaliflerin ülkeye geri getirilmesi için çalıştığını kabul etmiş ancak bunun için bir ekip oluşturulduğunu reddetmişti.

Yetkililer, istihbarat raporlarını gören Amerikalılara dayandırılan bu haberle ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Böyle bir ekibin olduğunu ve operasyonlar yürütülüğünü ne doğruladı ne de yalanladı.