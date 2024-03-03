NICOSIA MOTORS CUP başladı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen NICOSIA MOTORS CUP zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile KKTF kortlarında gerçekleşiyor. 9-12 ve 16 yaş kategorilerinde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şöyle;
9 YAŞ KIZ - Round Robin
Erin Tüzünkan - Anna Akınına 1/4
Gülay Yetkili - Sayra Çevikçe 4/1
Masal Nalbantoğlu - Elisa Karabaşak 2/4
Mevsim Metbulut - Çağer Emine Günser 4/0
Sayra Çevikçe - Erin Tüzünkan 0/4
Anna Akınına - Gülay Yetkili 4/0
Masal Nalbantoğlu - Alina Yusipova 3/5
Çağer Emine Günser - Talin Bayraktar 4/1
9 YAŞ ERKEK - Round Robin
Bora Ramiz - Sarp Astan 5/3
Karan Karakaşlı - Arslan Jumayev 4/0
Leonard Ban - Niyazi Akçın 0/4
Darıa Damırchı - Eral Tüzünkan 4/0
Deran Özgöray - Lev Bogomolov 5/4
Kerem Behlül - Aybars Öncü 4/0
Hasan Aren Çakartaş - Aliözkan Vural 4/0
12 YAŞ KIZ - 1. Raund
Alisa Sadıkoğlu - Isabel Işılay Clackson 6/1 6/1
12 YAŞ ERKEK - 1. Raund
Çınar Tüzünkan - Pars Ozan 0/6 1/6
Kuzey Pilli - Deniz Varoğlu 0/6 0/6
Poyraz Vural - Tuğra İrfanoğlu 6/1 6/0
Osman Aren Başaran - Tan Osman Türe 6/1 6/0
Cenk May - Arel Şahin 0/6 0/6
Yalın Yurtsever - Erdal Arabacıoğlu 7/5 2/6 0/6
Emre Aleks Kural - Aren Yumurtacıoğlu 6/3 6/0
16 YAŞ KIZ - 1. Raund
Dinara Yorgancı - Vera Gazi 3/6 0/6
Servet Tel - Enra Çakartaş 6/2 6/3
Zarif Dayı - Nehir Gürses 0/6 0/6
Ivana Sılıch - Sevinç Oğan 4/6 3/6
16 YAŞ ERKEK - 1. Raund
Doruk Tüzel - Fuat Abiş 6/2 6/0
Ömer Anıl - Kıvanç Öztuğ 6/1 6/1
Rüzgar Vural - Recep Yalovalı 6/2 6/2
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