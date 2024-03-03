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NICOSIA MOTORS CUP başladı

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NICOSIA MOTORS CUP başladı
NICOSIA MOTORS CUP başladı

 

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen NICOSIA MOTORS CUP zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile KKTF kortlarında gerçekleşiyor. 9-12 ve 16 yaş kategorilerinde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şöyle;

9 YAŞ KIZ - Round Robin

Erin Tüzünkan - Anna Akınına 1/4

Gülay Yetkili - Sayra Çevikçe 4/1

Masal Nalbantoğlu - Elisa Karabaşak 2/4

Mevsim Metbulut - Çağer Emine Günser 4/0

Sayra Çevikçe - Erin Tüzünkan 0/4

Anna Akınına - Gülay Yetkili 4/0

Masal Nalbantoğlu - Alina Yusipova 3/5

Çağer Emine Günser - Talin Bayraktar 4/1

 

9 YAŞ ERKEK - Round Robin

Bora Ramiz - Sarp Astan 5/3

Karan Karakaşlı -  Arslan Jumayev 4/0

Leonard Ban - Niyazi Akçın 0/4

Darıa Damırchı - Eral Tüzünkan 4/0

Deran Özgöray - Lev Bogomolov 5/4

Kerem Behlül - Aybars Öncü 4/0

Hasan Aren Çakartaş - Aliözkan Vural 4/0

 

12 YAŞ KIZ - 1. Raund

Alisa Sadıkoğlu - Isabel Işılay Clackson 6/1 6/1

 

12 YAŞ ERKEK - 1. Raund

Çınar Tüzünkan - Pars Ozan 0/6 1/6

Kuzey Pilli - Deniz Varoğlu 0/6 0/6

Poyraz Vural - Tuğra İrfanoğlu 6/1 6/0

Osman Aren Başaran - Tan Osman Türe 6/1 6/0

Cenk May - Arel Şahin 0/6 0/6

Yalın Yurtsever - Erdal Arabacıoğlu 7/5 2/6 0/6

Emre Aleks Kural - Aren Yumurtacıoğlu 6/3 6/0

 

16 YAŞ KIZ - 1. Raund

Dinara Yorgancı - Vera Gazi 3/6 0/6

Servet Tel - Enra Çakartaş  6/2 6/3

Zarif Dayı - Nehir Gürses 0/6 0/6

Ivana Sılıch - Sevinç Oğan 4/6 3/6

 

16 YAŞ ERKEK - 1. Raund

Doruk Tüzel - Fuat Abiş 6/2 6/0

Ömer Anıl - Kıvanç Öztuğ 6/1 6/1

Rüzgar Vural - Recep Yalovalı 6/2 6/2

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