  • BIST 2.345,20
  • Altın 917.057
  • Dolar 14.7357
  • Euro 16.0499
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Nicosia Motors Tenis Ligi Maçları Devam Ediyor

» »
Nicosia Motors Tenis Ligi Maçları Devam Ediyor
Nicosia Motors Tenis Ligi Maçları Devam Ediyor

NICOSIA MOTORS TENİS LİGİ 5.HAFTA MAÇLARI…


KKTF tarafından düzenlenen 2022 NICOSIA MOTORS TENİS LİGİ 09 Nisan
Cumartesi günü oynanacak 5. Hafta grup karşılaşmaları ile heyecan artarak devam
ediyor.


2022 NICOSIA MOTORS Tenis Ligi 5. Haftasında Girne Belediyesi Tenis Kulübü,
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü’nü konuk edeceği karşılaşma GBTK kortlarında,
Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Lefkoşa Şehir Kulübü arasındaki karşılaşma DAÜ
kortlarında, Pakan Spor Kulübü Derneği ve Girne Amerikan Üniversitesi takımları Federasyon
kortlarında karşılaşacak.

whatsapp-image-2022-02-12-at-11.42.33.jpegwhatsapp-image-2022-01-31-at-14.10.47.jpeg

Maçlar saat 10:00 da başlayacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yıldız Erkek Karması İzmir’e Hazırlanıyor22 Mart 2022 Salı 21:03
  • En İyi Derece Hüseyin İlker’den21 Mart 2022 Pazartesi 17:44
  • Ekrem Yeşilada Anı Turnuvasında Tamamlandı15 Mart 2022 Salı 17:51
  • Ekrem Yeşilada Anı Turnuvasında Final Heyecanı12 Mart 2022 Cumartesi 10:18
  • Dünya Oto Cup Başlıyor11 Mart 2022 Cuma 18:55
  • Atıcılık Müsabakaları Ertelendi10 Mart 2022 Perşembe 21:43
  • Korineum’da Sırdaş Beds Valentine’s Open Golf Turnuvası Şampiyonu Dilek Talay08 Mart 2022 Salı 20:16
  • KTSYD’nin konuğu Mutlu Ulusoy07 Mart 2022 Pazartesi 19:25
  • ABD'li Lepchenko Tenisten 4 Yıl Men Edildi05 Mart 2022 Cumartesi 13:27
  • Bekir’den Polonya’da Büyük Başarı05 Mart 2022 Cumartesi 11:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti