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Nıkolas Papadopulos: “Taksimin Eşiğindeyiz”

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Nıkolas Papadopulos: “Taksimin Eşiğindeyiz”
Nıkolas Papadopulos: “Taksimin Eşiğindeyiz”

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, çözümü savunan başkanların yıllardır Kıbrıs sorununun özünü feda ederek, sırf müzakereleri hayatta tutabilmek adına ardışık ve esaslı tavizler verdiklerini; bunun sonucunda da “taksimin eşiğine gelindiğini” söyledi.

Fileleftheros gazetesine röportaj veren Papadopulos, Türkiye’nin çıkmaza sürükleyen politikaları ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Türk tarafınca kullanılan açıklamaları nedeniyle artık “taksimin” daha yakın olduğunu belirtti.

Habere göre Papadopulos, 1960 Anayasası’nın “Kıbrıs Cumhuriyeti” Anayasası olduğunu; ancak Kıbrıs sorununun anayasal bir sorun değil, “işgal ve istila sorunu” olduğunu öne sürerek, bir çözümden beklenen esas şeyin “kurtuluş” olduğunu söyledi.

Papadopulos, Anastasiadis’in yaptığı icraatlarla, Türkiye’nin “tahrikkâr tutumunu” öne çıkaracağı yerde, tüm okları üstüne çektiğini ve uluslararası camiadaki güvenirliğini yitirdiğini kaydetti.

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