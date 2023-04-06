  • BIST 4.950,82
  • Altın 1249.464
  • Dolar 19.2553
  • Euro 21.0506
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAHatay Samandağ'da art arda depremler yaşanıyor

Nikos Hristodulidis, Mısır Cumhurbaşkanı El Sisi ile görüştü

» »
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün Mısır’a resmi ziyaret yaparak, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ile bir araya geldi.
Nikos Hristodulidis, Mısır Cumhurbaşkanı El Sisi ile görüştü

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in başkanlık görevine seçilmesinin ardından ikinci resmi yurtdışı ziyareti için Mısır’ı seçtiğini ve böylelikle, Güney Kıbrıs ile Mısır arasındaki iş birliğinin önemini göstermek istediğini yazdı.

Gazete, Hristodulidis ile El Sisi’nin, iki ülkenin gerek bölgedeki gerekse daha geniş alandaki tahriklerle mücadele için el ele yürümeye ve iş birliği yapmaya devam edecekleri mesajını verdiklerini kaydetti.

Habere göre, Hristodulidis, burada yaptığı açıklamalarda, Mısır’ın Yunanistan’ın ardından ziyaret ettiği ikinci ülke olduğunu ve bu ziyaretin, sembolik ziyaretin ötesinde esaslı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Hristodulidis, stratejik ortak olarak nitelendirdiği Mısır’a yaptığı ziyaretin, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için gösterdikleri siyasi iradeyi yansıttığını belirtti.

El Sisi ile yaptığı görüşmede, enerji iş birliğinin önemine ve bu işbirliğinin, iki ülke arasındaki bağları güçlendirdiğine işaret eden Hristodulidis, iki ülke arasında yapılacak bir sonraki zirve toplantısının, Eylül ayında Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilmesini kararlaştırdıklarını ifade etti.

Habere göre, Hristodulidis, Mısır’ın Güney Kıbrıs’ın bu tür iş birliğine başladığı ilk ülke olduğunu ve Yunanistan’ın da katılımıyla, bu toplantıların geliştirilmesini arzuladığını dile getirdi.

Hristodulidis, mevcut konjonktürde gerek bölgedeki, gerekse uluslararası alandaki gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda, tüm bu meselelerle uluslararası hukuka ve BM Sözleşmesi’ne saygı çerçevesinde mücadele edilmesi gerekliliğinin öne çıktığını belirtti.

Gazeteye göre, El Sisi, iki ülke arasında stratejik önem taşıyan ilişkilere ve iş birliğine işaret ederek, Rum Yönetimi Eski Başkanı Nikos Anastasiadis döneminde de iki ülke arasındaki ilişkilerin esaslı şekilde geliştiğini söyledi.

Hristodulidis ile enerji konusu, Kıbrıs doğalgazının Mısır’daki sıvılaştırma tesislerine taşınması, iki ülke arasındaki elektrik bağlantısı ve yeşil enerjiyi görüştüğünü belirten El Sisi, Mısır’ın Güney Kıbrıs ile kalkındırıcı ve üretken sektörlerde iş birliği gözettiğini kaydetti.

El Sisi, ülkelerin, diğer ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne uluslararası hukuk çerçevesinde saygı göstermesi gerektiğinin altını çizerek, Mısır’ın Kıbrıs sorunuyla ilgili Güney Kıbrıs’a destek verdiğini ve BM Güvenlik Konseyi kararları aracılığıyla Kıbrıs sorununun çözümüne katkı yapmaya çalıştığını belirtti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Dimitriu, Colin Stewart ile görüştü05 Nisan 2023 Çarşamba 11:41
  • DİSİ ile DİKO’dan Kıbrıs sorunuyla ilgili bilgilendirme konusunda iş birliği04 Nisan 2023 Salı 15:45
  • Güney Kıbrıs yangın söndürme helikopterleri için yeni bir ihaleye çıkıyor04 Nisan 2023 Salı 12:15
  • Rum Milli Güvenlik Konseyi…02 Nisan 2023 Pazar 16:04
  • EOKA için törenler düzenlendi02 Nisan 2023 Pazar 13:30
  • Güney Kıbrıs’tan pahalı elektrik alımına gidilmesi bekleniyor02 Nisan 2023 Pazar 13:15
  • Kombos: “Müzakere masasındayız ve bekliyoruz”02 Nisan 2023 Pazar 11:47
  • Limasol'da yabancılara sahte ikamet belgesi ile öğrenci ehliyeti veren çete çökertildi01 Nisan 2023 Cumartesi 17:21
  • Güney Kıbrıs’ta ilaçlar bilimsel kriterler yerine, ekonomik kriterlerle seçiliyor01 Nisan 2023 Cumartesi 16:13
  • Hristodulidis’in başkanlık affı protesto edildi01 Nisan 2023 Cumartesi 14:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti