Nikos Hristodulidis’in kurulmasını istediği Milli Güvenlik Konseyi için hazırlıklar tamamlandı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in kurulmasını istediği “Milli Güvenlik Konseyi”nin (MGK) 4 sayfalık kuruluş belgesi Rum basınına yansıdı

Fileleftheros “MGK’nın Kurulması İçin Her Şey Hazır… Milli Güvenlik Konseyi’nin Kuruluş Belgesini Açıklıyoruz” başlığıyla manşete çektiği haberinde, bir danışma, planlama ve koordinasyon organı olarak işleyecek MGK’nın kuruluş, hedef, yetki ve yapısıyla ilgili 4 sayfalık belgenin, görüş alınmak üzere Hristodulidis tarafından bütün siyasi partilere gönderildiğini yazdı.

Gazeteye göre, Rum İstihbarat Teşkilatı’nın (KİP) yöneticiliğini de yapacak MGK’ya Nikos Hristodulidis başkanlık edecek. Hristodulidis’in, MGK’ya atanacak kişileri de kararlaştırdığı ancak kurulmadan önce isimleri açıklamayacağı ve kuruluş için partilerin yorum ve görüşlerini beklediği kaydedildi.

Gazete 4 sayfalık belgeden şu alıntıları yaptı:

“Bu konseyin kurulması eskiden beridir ihtiyaçtı. Kıbrıs’taki hükümetin uzun yıllardır gündelik deneyimi, geniş anlamda güvenlik ve dış politika konularıyla ilgili devlet birimleri ve yetkililerinin daha çok ve daha sistemli koordinasyonu gereğini ortaya koydu. Savunma da dahil güvenlik ve dış politika konuların müdahillerinin bu koordinasyon ve kolektif düşünce ve çalışmadan, görevi gereği yukarıda sayılan konuları sistemli, sürekli ve derinlemesine inceleyecek bir organın devlet başkanı ve genel yürütme erkinin uygulanacak milli stratejileri ve politikaları oluşturmada çok kıymetli ve gerekli bir araç olduğu sonucu ortaya çıktı.

Ulusal Konsey’in yeterli doğru bilgiye, daha da önemlisi Kıbrıs sorununun yönleri ve elbette bunlarla ilgili konular ve müzakere prosedürüne dair bilgi ve kanıta dayalı değerlendirmelere ihtiyacı var.

MGK, Başkana, Bakanlar Kurulu’na ve Başkan aracılığıyla Ulusal Konsey’e yönetim ve Kıbrıs sorununun çözüm müzakereleri çerçevesinde savunma da dahil millî güvenlik ve dış politika konularında danışmanlık verecek. Ulusal Konsey’in ilgi alanındaki konularda daha iyi danışmanlık alması ve Başkan’a daha iyi danışmanlık verebilmesi için Kıbrıs sorununun süreci ve perspektifi bağlamında savunma, dış politika konularındaki bilgilendirmeyi, aynı zamanda MGK başkanı da olan Başkan tarafından bilgilendirilecek. Ulusal Konsey, Başkan aracılığıyla MGK’dan Ulusal Konsey’in meşgul olduğu meselelerle ilgili belirli araştırma veya incelemeler yapmasını talep edebilir.

MGK, Anayasa’nın 50’nci maddesiyle birlikte 54’üncü maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulmak üzere Milli Güvenlik Stratejisi’nin planlamasını ve analizini yapacak ve millî güvenlikle ilgili bütün diğer devlet politika ve kararlarını derinlemesine inceleyecek. Millî Güvenlik Stratejisi’nin uygulanmasında, Başkan’ın talimatıyla, milli güvenlik konularıyla uğraşan yetkili devlet organlarını sürekli olarak koordine edecek, danışmanlık verecek ve yönlendirecek.

Diğer ülkeleri benzer organlarıyla ile iş birliği ilişkileri geliştirecek ve sürekli iletişim içerisinde olacak.

Devlet Başkanına MGK’nın yetkisindeki konularda gözlem, öneri veya alternatif önlemler sunacak.”

Gazeteye göre, belgede, MGK’nın yetkileri bağlamında, savunma ve dış politika da dahil millî güvenlik konularında pratik değerde düşünce, fikir, teklif ve öneri sunacak kabiliyet ve yeterlilikte olması gerektiği belirtildi.

MGK’nın başta Bakanlar Kurulu kararıyla kurulacağı, daha sonra statüsünün, Meclis’ten çıkacak yasayla düzenleneceği kaydedildi. MGK'nın işleyişi için gereken ödeneklerin devlet bütçesinde öngörülmesi gerekeceği belirtilen haberde, MGK’nın Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in doğrudan gözetim ve sorumluluğunda olacağı belirtildi.

Gazete haberinin, “Milli Güvenlik Danışmanı: KİP’in de Başkanı Olacak” başlığıyla ayırdığı bölümünde MGK yapısının Rum Yönetimi Başkanı’nın bağımsız yönetim biriminden oluşacağını, yönetim biriminin, Rum Yönetimi Başkanı’nın atayacağı Millî Güvenlik Danışmanı’nın idaresinde olacağını yazdı. Bununla; MGK’nın en azından ilk kuruluş, örgütlenme ve işleyiş aşamasında Millî Güvenlik Danışmanı’nın Rum İstihbarat Teşkilatı (KİP) başkanı olacağının kast edildiğini ekledi.

Gazeteye göre, MGK’nın oluşum düzeni şöyle: “Rum Yönetimi Başkanı, Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı, Adalet ve Kamu Düzeni bakanı, Millî Güvenlik Danışmanı, KİP Başkanı, Rum Millî Muhafız Ordusu Komutanı, Polis Genel Müdürü”

Belgede konumu, bilgisi ya da deneyimi nedeniyle MGK toplantılarına katılacak bakan, devlet yetkilisi ve diğer kişilerin, MGK toplantı gündemindeki bir veya daha çok konuda gerekli görüşmeye katılmak ve sadece ilgili konuyu görüşmek üzere davet edilebileceği, Rum müzakerecinin de Kıbrıs sorunu ve müzakeresiyle ilgili konular ele alındığı zaman MGK toplantısına katılacağı kaydediliyor.

MGK’nın merkezi Rum Başkanlık Sarayı olacak, MGK Sekreterliğini de Milli Güvenlik Konseyi ofisi müdürü yapacak. Personeli, MGK organında yer alan bakanlık ve birimlerin personeli arasından seçilecek. MGK, Rum Yönetimi Başkanlığı bütçesi çerçevesinde, konumu veya akademisyenlik de dahil uzmanlığı gereği özel veya tüzel kişilerden hizmet satın alımı yapabilecek.