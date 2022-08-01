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Nöbetçi Eczaneler... 1 Ağustos 2022 Pazartesi

» »
Nöbetçi Eczaneler... 1 Ağustos 2022 Pazartesi
Nöbetçi Eczaneler... 1 Ağustos 2022 Pazartesi

LEFKOŞA BÖLGESİ

ÇELER ECZANESİ

 01.08.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 75 05
 Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gaztesi karşısı

 

ŞERİFE ADEMOĞULLARI ECZANESİ

 01.08.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 17 67
 Şht. İsmail Dümenci Sok No: 2C Yenişehir Lefkoşa

 

YENİKENT ECZANESİ

 01.08.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 93 78
 Evren Paşa Cad. Yenikent Gönyeli

 

GİRNE BÖLGESİ

EDA ATAÇAĞ ECZANESİ

 01.08.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0548) 881 18 11
 Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Girne

 

GÜNDAL ECZANESİ

 01.08.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 816 05 43
 Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum Lemar karşısı

 

ŞİFALI ECZANESİ

 01.08.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 846 33 30
 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

MELİKE BARBAROS ECZANESİ

 01.08.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 42 40
 İbrahim Hasan Cad. Çanakkale Mahallesi Dük.2

 

MEVA ECZANESİ

 01.08.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 37 73
 15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

CAMCIOĞLU ECZANESİ

 01.08.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 24 57
 Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

İLKSEN ECZANESİ

 01.08.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 727 82 40
 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

 

ÜST MESARYA BÖLGESİ

SERDARLI ECZANESİ

 01.08.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 19:00
 (0392) 376 70 06
 Serdarlı Mağusa

 

ALT MESARYA BÖLGESİ

GÜRSOY ECZANESİ

 01.08.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 19:00
 (0392) 377 84 49
 Akdoğan Mağusa

 

İSKELE BÖLGESİ

SELİN ECZANESİ

 01.08.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00
 (0392) 371 28 56
 Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

 

KARPAZ BÖLGESİ

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

 01.08.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 16:00
 (0533) 821 96 06
 Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

 

GÜRSEL ECZANESİ

 01.08.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 16:00
 (0392) 374 51 70
 Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz
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