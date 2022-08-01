Nöbetçi Eczaneler... 1 Ağustos 2022 Pazartesi

LEFKOŞA BÖLGESİ
ÇELER ECZANESİ
|01.08.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 75 05
|Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gaztesi karşısı
ŞERİFE ADEMOĞULLARI ECZANESİ
|01.08.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 17 67
|Şht. İsmail Dümenci Sok No: 2C Yenişehir Lefkoşa
YENİKENT ECZANESİ
|01.08.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 93 78
|Evren Paşa Cad. Yenikent Gönyeli
GİRNE BÖLGESİ
EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
|01.08.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0548) 881 18 11
|Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Girne
GÜNDAL ECZANESİ
|01.08.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 816 05 43
|Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum Lemar karşısı
ŞİFALI ECZANESİ
|01.08.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0533) 846 33 30
|Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
MELİKE BARBAROS ECZANESİ
|01.08.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 42 40
|İbrahim Hasan Cad. Çanakkale Mahallesi Dük.2
MEVA ECZANESİ
|01.08.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 37 73
|15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
CAMCIOĞLU ECZANESİ
|01.08.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 24 57
|Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
İLKSEN ECZANESİ
|01.08.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 727 82 40
|Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
SERDARLI ECZANESİ
|01.08.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 19:00
|(0392) 376 70 06
|Serdarlı Mağusa
ALT MESARYA BÖLGESİ
GÜRSOY ECZANESİ
|01.08.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 19:00
|(0392) 377 84 49
|Akdoğan Mağusa
İSKELE BÖLGESİ
SELİN ECZANESİ
|01.08.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00
|(0392) 371 28 56
|Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
KARPAZ BÖLGESİ
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
|01.08.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 16:00
|(0533) 821 96 06
|Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
GÜRSEL ECZANESİ
|01.08.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 16:00
|(0392) 374 51 70
|Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz
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