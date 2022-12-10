Nöbetçi Eczaneler (10 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ
|10.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 61 61
|Hacet Sok.N0:8 Din Sitesi Karşısı İş Bankası yanı Hamitköy
DERYA ECZANESİ
|10.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 61 98
|Mehmet Akif Cad. 53/3 Dereboyu Lefkoşa
NERGİS ECZANESİ
|10.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 50 75
|Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
KANDİL ECZANESİ
|10.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 822 38 42
|Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu
KÜÇÜK ECZANESİ
|10.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 36 26
|Canbulat Sok.No:5/C Girne
ŞİFALI ECZANESİ
|10.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0533) 846 33 30
|Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ
|10.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 25 25
|Döveç Apt. No:8 Mustafa Kemal Bulvarı Uluçam Yolu Mağusa
KARAKOL ECZANESİ
|10.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 65 19
|Gülseren yolu Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
ERİN ECZANESİ
|10.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 70 52
|Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
|10.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0533) 841 95 78
|Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
|10.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 19:00
|(0392) 232 35 00
|79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya
ALT MESARYA BÖLGESİ
DÖRTYOL ECZANESİ
|10.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 19:00
|(0542) 851 64 34
|Recep Tayip Erdoğan Cad. N0:C-1 Dörtyol Mağusa
İSKELE BÖLGESİ
SELİN ECZANESİ
|10.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 22:00
|(0392) 371 28 56
|Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
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