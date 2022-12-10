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Nöbetçi Eczaneler (10 Aralık 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (10 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (10 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ

 10.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 61 61
 Hacet Sok.N0:8 Din Sitesi Karşısı İş Bankası yanı Hamitköy

 

DERYA ECZANESİ

 10.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 61 98
 Mehmet Akif Cad. 53/3 Dereboyu Lefkoşa

 

NERGİS ECZANESİ

 10.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 50 75
 Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

KANDİL ECZANESİ

 10.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 822 38 42
 Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu

 

KÜÇÜK ECZANESİ

 10.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 36 26
 Canbulat Sok.No:5/C Girne

 

ŞİFALI ECZANESİ

 10.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 846 33 30
 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ

 10.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 25 25
 Döveç Apt. No:8 Mustafa Kemal Bulvarı Uluçam Yolu Mağusa

 

KARAKOL ECZANESİ

 10.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 65 19
 Gülseren yolu Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

ERİN ECZANESİ

 10.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 70 52
 Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

 10.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0533) 841 95 78
 Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

 

ÜST MESARYA BÖLGESİ

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

 10.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 19:00
 (0392) 232 35 00
 79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya

 

ALT MESARYA BÖLGESİ

DÖRTYOL ECZANESİ

 10.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 19:00
 (0542) 851 64 34
 Recep Tayip Erdoğan Cad. N0:C-1 Dörtyol Mağusa

 

İSKELE BÖLGESİ

SELİN ECZANESİ

 10.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 22:00
 (0392) 371 28 56
 Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
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