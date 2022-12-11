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Nöbetçi Eczaneler (11 Aralık 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (11 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (11 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

CEVHER ECZANESİ

 11.12.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 72 51
 Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Dereboyu Lefkoşa

 

İMGE ECZANESİ

 11.12.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 59 51
 Yaman Bey Sokak No: 8, Göçmenköy, Lefkoşa (Şht. Yalçın İlkokulu Karşısı)

 

SABİHA BULDUK ECZANESİ

 11.12.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 65 65
 Şht. Ecvet Yusuf Cad. Bulduk Residence Apt. Dük. No: 3, Yenişehir (Orman Dairesi Yolu), Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

AYDIN LİFE ECZANESİ

 11.12.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 73 50
 Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda

 

MARYAM ECZANESİ

 11.12.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0533) 842 36 37
 Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne

 

MUCİZEM ECZANESİ

 11.12.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50
 Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

CEREN ECZANESİ

 11.12.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 33 74
 Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı

 

ZEYNEP ECZANESİ

 11.12.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 18 47
 Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Mağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

 11.12.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 20 00
 Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

SIDIKA UMAR ECZANESİ

 11.12.2022 (Pazar)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 723 79 97
 Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

 

ÜST MESARYA BÖLGESİ

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

 11.12.2022 (Pazar)
 08:00 - 19:00
 (0392) 232 35 00
 79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya

 

ALT MESARYA BÖLGESİ

GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ

 11.12.2022 (Pazar)
 08:00 - 19:00
 (0392) 236 91 00
 Atatürk Cad. No: 4, Paşaköy, Alt Mesarya, Gazimağusa

 

İSKELE BÖLGESİ

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

 11.12.2022 (Pazar)
 08:00 - 22:00
 (0539) 109 95 77
 Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

 

KARPAZ BÖLGESİ

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

 11.12.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0533) 821 96 06
 Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

 

SAKİNER ECZANESİ

 11.12.2022 (Pazar)
 08:00 - 16:00
 (0392) 374 43 56
 Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa
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