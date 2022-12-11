Nöbetçi Eczaneler (11 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
CEVHER ECZANESİ
|11.12.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 72 51
|Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Dereboyu Lefkoşa
İMGE ECZANESİ
|11.12.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 59 51
|Yaman Bey Sokak No: 8, Göçmenköy, Lefkoşa (Şht. Yalçın İlkokulu Karşısı)
SABİHA BULDUK ECZANESİ
|11.12.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 65 65
|Şht. Ecvet Yusuf Cad. Bulduk Residence Apt. Dük. No: 3, Yenişehir (Orman Dairesi Yolu), Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
AYDIN LİFE ECZANESİ
|11.12.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 73 50
|Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda
MARYAM ECZANESİ
|11.12.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0533) 842 36 37
|Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne
MUCİZEM ECZANESİ
|11.12.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50
|Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
CEREN ECZANESİ
|11.12.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 33 74
|Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı
ZEYNEP ECZANESİ
|11.12.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 18 47
|Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
|11.12.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 20 00
|Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
SIDIKA UMAR ECZANESİ
|11.12.2022 (Pazar)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 723 79 97
|Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
|11.12.2022 (Pazar)
|08:00 - 19:00
|(0392) 232 35 00
|79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya
ALT MESARYA BÖLGESİ
GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ
|11.12.2022 (Pazar)
|08:00 - 19:00
|(0392) 236 91 00
|Atatürk Cad. No: 4, Paşaköy, Alt Mesarya, Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
|11.12.2022 (Pazar)
|08:00 - 22:00
|(0539) 109 95 77
|Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
KARPAZ BÖLGESİ
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
|11.12.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0533) 821 96 06
|Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
SAKİNER ECZANESİ
|11.12.2022 (Pazar)
|08:00 - 16:00
|(0392) 374 43 56
|Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa
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