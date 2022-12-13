Nöbetçi Eczaneler (13 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ
|13.12.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 224 06 11
|Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli
NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ
|13.12.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 45 00
|Mimar Mehmet Vahip Cad. No: 39/2, Hamitköy ışıkları üzeri, Dumlupınar yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
PAPATYAM ECZANESİ
|13.12.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 23 30
|Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
|13.12.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0533) 858 52 08
|Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ
|13.12.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0533) 887 44 88
|Mustafa Çağatay Cad. No: 41/C, Dr. Akçiçek Hastanesi yolu, Girne
NURÇAĞ ECZANESİ
|13.12.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 10 25
|Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
ÇİSEM ECZANESİ
|13.12.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 40 04
|Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı - Gazimağusa
NASİM ECZANESİ
|13.12.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 03 40
|Çözkoç Plaza Dük.No:5 Salamis Yolu Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
CAMCIOĞLU ECZANESİ
|13.12.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 24 57
|Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
|13.12.2022 (Salı)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 728 83 12
|Atatürk Cad. 26/A Lefke
İSKELE BÖLGESİ
AVİCENNA ECZANESİ
|13.12.2022 (Salı)
|08:00 - 22:00
|(0542) 855 00 15
|İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
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