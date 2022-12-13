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Nöbetçi Eczaneler (13 Aralık 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (13 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (13 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ

 13.12.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 224 06 11
 Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli

 

NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ

 13.12.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 45 00
 Mimar Mehmet Vahip Cad. No: 39/2, Hamitköy ışıkları üzeri, Dumlupınar yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

 

PAPATYAM ECZANESİ

 13.12.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 23 30
 Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

 13.12.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0533) 858 52 08
 Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

 

MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ

 13.12.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0533) 887 44 88
 Mustafa Çağatay Cad. No: 41/C, Dr. Akçiçek Hastanesi yolu, Girne

 

NURÇAĞ ECZANESİ

 13.12.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 10 25
 Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

ÇİSEM ECZANESİ

 13.12.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 40 04
 Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı - Gazimağusa

 

NASİM ECZANESİ

 13.12.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 03 40
 Çözkoç Plaza Dük.No:5 Salamis Yolu Mağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

CAMCIOĞLU ECZANESİ

 13.12.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 24 57
 Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 13.12.2022 (Salı)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 728 83 12
 Atatürk Cad. 26/A Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

AVİCENNA ECZANESİ

 13.12.2022 (Salı)
 08:00 - 22:00
 (0542) 855 00 15
 İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
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