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Nöbetçi Eczaneler (15 Aralık 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (15 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (15 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

AKDORA ECZANESİ

 15.12.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 33 55
 Mumcu Tepe Sos. Anıttepe Hamitköy

 

APAYDIN ECZANESİ

 15.12.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 51 59
 2. Selim Cad. Arabacıoğlu Apt. Köşlüçiftlik, Lefkoşa

 

GÖNÜL ECZANESİ

 15.12.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 84 61
 Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. Hacı Ali Apt. No:13 Kermiya Ortaköy

 

GİRNE BÖLGESİ

BARIŞ ECZANESİ

 15.12.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 84 10
 Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

 

RIZKI 2 ECZANESİ

 15.12.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 824 56 06
 Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne

 

TÖREN ECZANESİ

 15.12.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 89 79
 Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

BARIŞER ECZANESİ

 15.12.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 60 40
 Mustafa Kemal Bulvarı Yaşam Hastanesi Yanı Newlife Apt.No:1

 

PETEK ECZANESİ

 15.12.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 29 28
 Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

 15.12.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 18 94
 Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

 15.12.2022 (Perşembe)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0542) 872 69 74
 Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

 15.12.2022 (Perşembe)
 08:00 - 22:00
 (0548) 860 55 54
 Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele
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