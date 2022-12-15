Nöbetçi Eczaneler (15 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
AKDORA ECZANESİ
|15.12.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 33 55
|Mumcu Tepe Sos. Anıttepe Hamitköy
APAYDIN ECZANESİ
|15.12.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 51 59
|2. Selim Cad. Arabacıoğlu Apt. Köşlüçiftlik, Lefkoşa
GÖNÜL ECZANESİ
|15.12.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 84 61
|Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. Hacı Ali Apt. No:13 Kermiya Ortaköy
GİRNE BÖLGESİ
BARIŞ ECZANESİ
|15.12.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 84 10
|Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
RIZKI 2 ECZANESİ
|15.12.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 824 56 06
|Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne
TÖREN ECZANESİ
|15.12.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 89 79
|Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
BARIŞER ECZANESİ
|15.12.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 60 40
|Mustafa Kemal Bulvarı Yaşam Hastanesi Yanı Newlife Apt.No:1
PETEK ECZANESİ
|15.12.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 29 28
|Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
|15.12.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 18 94
|Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
|15.12.2022 (Perşembe)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0542) 872 69 74
|Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
|15.12.2022 (Perşembe)
|08:00 - 22:00
|(0548) 860 55 54
|Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.