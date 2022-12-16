Nöbetçi Eczaneler (16 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ
|16.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 330 08 30
|Kemal Şemiler Cad. N0:6/B Kermiya Lefkoşa
ÖZTEKİNER ECZANESİ
|16.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 05 08
|Şht.Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt.Yenişehir
YEŞİM ECZANESİ
|16.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 69 18
|Şht. Kemal Ünal Cad. Eser Apt. B Blok, Metropol Süpermarket karşısı, Taşkınköy, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
ARDA ÇELİK ECZANESİ
|16.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 20 69
|Bellapais Yolu Zafer Cad. Bedel Plaza N0:4-5 Girne
BAŞAK ECZANESİ
|16.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 36 20
|Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne
MARYAM ECZANESİ
|16.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0533) 842 36 37
|Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
HALKIN ECZANESİ
|16.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 01 12
|2. Uluçam Yolu Erbatu Apt. Evleri B Blok, Dük.1, Pakduş ve Çocuk Dünyası yolu, Noterland Primer Park karşısı, Sakarya, Gazimağusa
MELİKE BARBAROS ECZANESİ
|16.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 42 40
|İbrahim Hasan Cad. Çanakkale Mahallesi Dük.2
GÜZELYURT BÖLGESİ
SEVİL ECZANESİ
|16.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 35 91
|55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
HATİCE SOYER ECZANESİ
|16.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0548) 865 52 91
|Cengizköy Lefke
İSKELE BÖLGESİ
NALAN ECZANESİ
|16.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 22:00
|(0392) 371 40 06
|Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
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