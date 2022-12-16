  • BIST 5.226,27
  • Altın 1066.558
  • Dolar 18.647
  • Euro 19.8426
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Nöbetçi Eczaneler (16 Aralık 2022)

» »
Nöbetçi Eczaneler (16 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (16 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ

 16.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 330 08 30
 Kemal Şemiler Cad. N0:6/B Kermiya Lefkoşa

 

ÖZTEKİNER ECZANESİ

 16.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 05 08
 Şht.Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt.Yenişehir

 

YEŞİM ECZANESİ

 16.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 69 18
 Şht. Kemal Ünal Cad. Eser Apt. B Blok, Metropol Süpermarket karşısı, Taşkınköy, Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

ARDA ÇELİK ECZANESİ

 16.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 20 69
 Bellapais Yolu Zafer Cad. Bedel Plaza N0:4-5 Girne

 

BAŞAK ECZANESİ

 16.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 36 20
 Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne

 

MARYAM ECZANESİ

 16.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0533) 842 36 37
 Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

HALKIN ECZANESİ

 16.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 01 12
 2. Uluçam Yolu Erbatu Apt. Evleri B Blok, Dük.1, Pakduş ve Çocuk Dünyası yolu, Noterland Primer Park karşısı, Sakarya, Gazimağusa

 

MELİKE BARBAROS ECZANESİ

 16.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 42 40
 İbrahim Hasan Cad. Çanakkale Mahallesi Dük.2

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

SEVİL ECZANESİ

 16.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 35 91
 55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

HATİCE SOYER ECZANESİ

 16.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0548) 865 52 91
 Cengizköy Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

NALAN ECZANESİ

 16.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 22:00
 (0392) 371 40 06
 Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nöbetçi Eczaneler (10 Aralık 2022)10 Aralık 2022 Cumartesi 09:56
  • Nöbetçi Eczaneler (9 Aralık 2022)09 Aralık 2022 Cuma 08:07
  • Nöbetçi Eczaneler (8 Aralık 2022)08 Aralık 2022 Perşembe 09:37
  • Nöbetçi Eczaneler (7 Aralık 2022)07 Aralık 2022 Çarşamba 09:00
  • Nöbetçi Eczaneler (6 Aralık 2022)06 Aralık 2022 Salı 09:18
  • Nöbetçi Eczaneler (5 Aralık 2022)05 Aralık 2022 Pazartesi 09:19
  • Nöbetçi Eczaneler (4 Aralık 2022)04 Aralık 2022 Pazar 08:00
  • Nöbetçi Eczaneler (3 Aralık 2022)03 Aralık 2022 Cumartesi 09:50
  • Nöbetçi Eczaneler (2 Aralık 2022)02 Aralık 2022 Cuma 09:38
  • Nöbetçi Eczaneler (1 Aralık 2022)01 Aralık 2022 Perşembe 08:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti