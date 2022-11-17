Nöbetçi Eczaneler (17 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
AKDENİZ ECZANESİ
|17.11.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 82 77
|Atatürk Cad. N0:106 Belça Market yanı Yenişehir Lefkoşa
NİLCAN AVCIN ECZANESİ
|17.11.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 23 33
|Rauf Riaf Dentaş Cad. N0:55 Dük.2 Göçmenköy
ÖZÜN ECZANESİ
|17.11.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 224 12 10
|17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli
GİRNE BÖLGESİ
MARYAM ECZANESİ
|17.11.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0533) 842 36 37
|Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne
NURÇAĞ ECZANESİ
|17.11.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 10 25
|Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne
TÖRENSEL ECZANESİ
|17.11.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 824 57 13
|Beşparmaklar Cad. Nihat Bağcıer Stadı N0:121/H Çatalk
MAĞUSA BÖLGESİ
OSMANKAN ECZANESİ
|17.11.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 92 97
|Hüseyin Durmuş Sok. 50/ A Dük.No:2 Larnaka Yolu
VELİ ATEŞ ECZANESİ
|17.11.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 04 19
|Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No:1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
GÜLSEN ECZANESİ
|17.11.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 11 90
|Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
HATİCE SOYER ECZANESİ
|17.11.2022 (Perşembe)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0548) 865 52 91
|Cengizköy Lefke
İSKELE BÖLGESİ
SULTAN TOPEL ECZANESİ
|17.11.2022 (Perşembe)
|08:00 - 22:00
|(0392) 330 17 20
|Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
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