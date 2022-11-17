  • BIST 4.670,10
  • Altın 1057.088
  • Dolar 18.6132
  • Euro 19.3374
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKASeçim yasakları başladı

Nöbetçi Eczaneler (17 Kasım 2022)

» »
Nöbetçi Eczaneler (17 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler (17 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

AKDENİZ ECZANESİ

 17.11.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 82 77
 Atatürk Cad. N0:106 Belça Market yanı Yenişehir Lefkoşa

 

NİLCAN AVCIN ECZANESİ

 17.11.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 23 33
 Rauf Riaf Dentaş Cad. N0:55 Dük.2 Göçmenköy

 

ÖZÜN ECZANESİ

 17.11.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 224 12 10
 17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli

 

GİRNE BÖLGESİ

MARYAM ECZANESİ

 17.11.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0533) 842 36 37
 Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne

 

NURÇAĞ ECZANESİ

 17.11.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 10 25
 Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne

 

TÖRENSEL ECZANESİ

 17.11.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 824 57 13
 Beşparmaklar Cad. Nihat Bağcıer Stadı N0:121/H Çatalk

 

MAĞUSA BÖLGESİ

OSMANKAN ECZANESİ

 17.11.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 92 97
 Hüseyin Durmuş Sok. 50/ A Dük.No:2 Larnaka Yolu

 

VELİ ATEŞ ECZANESİ

 17.11.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 04 19
 Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No:1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

GÜLSEN ECZANESİ

 17.11.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 11 90
 Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

HATİCE SOYER ECZANESİ

 17.11.2022 (Perşembe)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0548) 865 52 91
 Cengizköy Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

SULTAN TOPEL ECZANESİ

 17.11.2022 (Perşembe)
 08:00 - 22:00
 (0392) 330 17 20
 Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nöbetçi Eczaneler (10 Kasım 2022)10 Kasım 2022 Perşembe 09:09
  • Nöbetçi Eczaneler (9 Kasım 2022)09 Kasım 2022 Çarşamba 08:14
  • Nöbetçi Eczaneler (8 Kasım 2022)08 Kasım 2022 Salı 09:55
  • Nöbetçi Eczaneler (7 Kasım 2022)07 Kasım 2022 Pazartesi 09:30
  • Nöbetçi Eczaneler (6 Kasım 2022)06 Kasım 2022 Pazar 09:59
  • Nöbetçi Eczaneler (5 Kasım 2022)05 Kasım 2022 Cumartesi 09:48
  • Nöbetçi Eczaneler (4 Kasım 2022)04 Kasım 2022 Cuma 18:26
  • Nöbetçi Eczaneler(3 Kasım 2022)03 Kasım 2022 Perşembe 09:36
  • Nöbetçi Eczaneler (2 Kasım 2022)02 Kasım 2022 Çarşamba 09:24
  • Nöbetçi Eczaneler (1 Kasım 2022)01 Kasım 2022 Salı 09:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti