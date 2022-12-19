  • BIST 5.419,02
  • Altın 1089.661
  • Dolar 18.6354
  • Euro 19.7676
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Nöbetçi Eczaneler (19 Aralık 2022)

» »
Nöbetçi Eczaneler (19 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (19 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ARASTA ECZANESİ

 19.12.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 229 11 12
 Şinasi Sok.Şah Apt. N0:36 Dük. 1 Çağlayan İtimat Yanı Lefkoşa

 

DAMLA KARDÜZ ECZANESİ

 19.12.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 45 65
 Atatürk Cad. Kolan British karşısı, Gönyeli, Lefkoşa

 

İSMET ECZANESİ

 19.12.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 15 40
 Bedrettin Demirel Cad.No:100 B Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

BUĞÇE ECZANESİ

 19.12.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 00 32
 Templos Tower 2 Dük. Zeytinlik yolu, Nusmar Market yanı, Girne

 

GÜNDAL ECZANESİ

 19.12.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 816 05 43
 Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum Lemar karşısı

 

ÖZENİR ECZANESİ

 19.12.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0542) 876 06 60
 Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ

ERGİN ECZANESİ

 19.12.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 47 35
 Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa

 

ÖZGE KALE ECZANESİ

 19.12.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 88 66
 Altay Sok. Baykal, China-Bazaar - Günay taksi yanı, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

AYCAN ECZANESİ

 19.12.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 23 16
 Ecevit Cad. 4J Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

 19.12.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0533) 841 95 78
 Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

SULTAN TOPEL ECZANESİ

 19.12.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00
 (0392) 330 17 20
 Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nöbetçi Eczaneler(14 Aralık 2022)14 Aralık 2022 Çarşamba 09:00
  • Nöbetçi Eczaneler (13 Aralık 2022)13 Aralık 2022 Salı 09:58
  • Nöbetçi Eczaneler(12 Aralık 2022)12 Aralık 2022 Pazartesi 09:13
  • Nöbetçi Eczaneler (11 Aralık 2022)11 Aralık 2022 Pazar 10:02
  • Nöbetçi Eczaneler (10 Aralık 2022)10 Aralık 2022 Cumartesi 09:56
  • Nöbetçi Eczaneler (9 Aralık 2022)09 Aralık 2022 Cuma 08:07
  • Nöbetçi Eczaneler (8 Aralık 2022)08 Aralık 2022 Perşembe 09:37
  • Nöbetçi Eczaneler (7 Aralık 2022)07 Aralık 2022 Çarşamba 09:00
  • Nöbetçi Eczaneler (6 Aralık 2022)06 Aralık 2022 Salı 09:18
  • Nöbetçi Eczaneler (5 Aralık 2022)05 Aralık 2022 Pazartesi 09:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti