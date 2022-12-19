Nöbetçi Eczaneler (19 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
ARASTA ECZANESİ
|19.12.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 229 11 12
|Şinasi Sok.Şah Apt. N0:36 Dük. 1 Çağlayan İtimat Yanı Lefkoşa
DAMLA KARDÜZ ECZANESİ
|19.12.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 45 65
|Atatürk Cad. Kolan British karşısı, Gönyeli, Lefkoşa
İSMET ECZANESİ
|19.12.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 15 40
|Bedrettin Demirel Cad.No:100 B Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
BUĞÇE ECZANESİ
|19.12.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 00 32
|Templos Tower 2 Dük. Zeytinlik yolu, Nusmar Market yanı, Girne
GÜNDAL ECZANESİ
|19.12.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 816 05 43
|Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum Lemar karşısı
ÖZENİR ECZANESİ
|19.12.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0542) 876 06 60
|Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
ERGİN ECZANESİ
|19.12.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 47 35
|Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa
ÖZGE KALE ECZANESİ
|19.12.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 88 66
|Altay Sok. Baykal, China-Bazaar - Günay taksi yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
AYCAN ECZANESİ
|19.12.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 23 16
|Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
|19.12.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0533) 841 95 78
|Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
İSKELE BÖLGESİ
SULTAN TOPEL ECZANESİ
|19.12.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00
|(0392) 330 17 20
|Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
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