Nöbetçi Eczaneler (20 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
ÖZNEM KILINÇKINI ECZANESİ
|20.12.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 11 10
|Mehmet Akif Cad.Golden Tulip Hotel karşısı Dereboyu Lefkoşa
PERVİN ECZANESİ
|20.12.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 28 18
|Haydar Aliyev Cad. Berber Tarlası Dük. No: 12/C, Hz. Ebubekir Cami Çaprazı, Türk Hava Yolları karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ
|20.12.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 93 40
|Belediye Bulvarı N0:75/C Yenikent Gönyeli
GİRNE BÖLGESİ
EMİN ECZANESİ
|20.12.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0533) 870 19 46
|Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
GÜVEN ECZANESİ
|20.12.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 24 09
|Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarı Girne
SETENAY BENGİSU ECZANESİ
|20.12.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 816 00 82
|Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy
MAĞUSA BÖLGESİ
ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ
|20.12.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 95 55
|N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa
GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ
|20.12.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 68 20
|İsmet İnönü Bulvarı No: 145, Güder Apt. No: 5, Birleşmiş Milletler karşısı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
SERCAN AVCI ECZANESİ
|20.12.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 48 94
|Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
SIDIKA UMAR ECZANESİ
|20.12.2022 (Salı)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 723 79 97
|Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
İSKELE BÖLGESİ
AVİCENNA ECZANESİ
|20.12.2022 (Salı)
|08:00 - 22:00
|(0542) 855 00 15
|İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
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