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Nöbetçi Eczaneler (20 Aralık 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (20 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (20 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ÖZNEM KILINÇKINI ECZANESİ

 20.12.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 11 10
 Mehmet Akif Cad.Golden Tulip Hotel karşısı Dereboyu Lefkoşa

 

PERVİN ECZANESİ

 20.12.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 28 18
 Haydar Aliyev Cad. Berber Tarlası Dük. No: 12/C, Hz. Ebubekir Cami Çaprazı, Türk Hava Yolları karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

 

TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ

 20.12.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 93 40
 Belediye Bulvarı N0:75/C Yenikent Gönyeli

 

GİRNE BÖLGESİ

EMİN ECZANESİ

 20.12.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0533) 870 19 46
 Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

 

GÜVEN ECZANESİ

 20.12.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 24 09
 Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarı Girne

 

SETENAY BENGİSU ECZANESİ

 20.12.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 816 00 82
 Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy

 

MAĞUSA BÖLGESİ

ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ

 20.12.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 95 55
 N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa

GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ

 20.12.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 68 20
 İsmet İnönü Bulvarı No: 145, Güder Apt. No: 5, Birleşmiş Milletler karşısı, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

SERCAN AVCI ECZANESİ

 20.12.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 48 94
 Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

SIDIKA UMAR ECZANESİ

 20.12.2022 (Salı)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 723 79 97
 Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

AVİCENNA ECZANESİ

 20.12.2022 (Salı)
 08:00 - 22:00
 (0542) 855 00 15
 İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
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