Nöbetçi Eczaneler (21 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
CEMALİYE AĞAOĞLU ECZANESİ
|21.12.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 36 63
|Raif Denktaş Cad. No: 37 Dük. No: 1, Behiye Apt. Göçmenköy, Lefkoşa
FERİN ECZANESİ
|21.12.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 42 82
|Cebeci Sok.N0:35 Yenikent Gönyeli
TÖRENAĞA ECZANESİ
|21.12.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 10 08
|Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Küçük Kaymaklı Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
AYDIN LİFE ECZANESİ
|21.12.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 73 50
|Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda
DÜNYA ECZANESİ
|21.12.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 00 09
|Salih Miroğlu Cad. Ataker İş Hanı No:1, Nusmar sokağı - Şokmar, Zeytinlik yolu, Girne
PINAR KEKLİK ECZANESİ
|21.12.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0533) 857 54 94
|Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
BURCU GÖKALP ECZANESİ
|21.12.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 69 39
|Kaliland Bölgesi Halil Hamza Yolu Ece Apt.Dük.3 GaziMağusa
MEHMET ARTER ECZANESİ
|21.12.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 00 02
|15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Larnaka Yolu, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
ERİN ECZANESİ
|21.12.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 70 52
|Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ULUS ECZANESİ
|21.12.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 727 76 49
|Ecevit cad. N0:11 Lefke
İSKELE BÖLGESİ
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
|21.12.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 22:00
|(0539) 109 95 77
|Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
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