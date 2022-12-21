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Nöbetçi Eczaneler (21 Aralık 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (21 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (21 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

CEMALİYE AĞAOĞLU ECZANESİ

 21.12.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 36 63
 Raif Denktaş Cad. No: 37 Dük. No: 1, Behiye Apt. Göçmenköy, Lefkoşa

 

FERİN ECZANESİ

 21.12.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 42 82
 Cebeci Sok.N0:35 Yenikent Gönyeli

 

TÖRENAĞA ECZANESİ

 21.12.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 10 08
 Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

AYDIN LİFE ECZANESİ

 21.12.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 73 50
 Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda

 

DÜNYA ECZANESİ

 21.12.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 00 09
 Salih Miroğlu Cad. Ataker İş Hanı No:1, Nusmar sokağı - Şokmar, Zeytinlik yolu, Girne

 

PINAR KEKLİK ECZANESİ

 21.12.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0533) 857 54 94
 Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

BURCU GÖKALP ECZANESİ

 21.12.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 69 39
 Kaliland Bölgesi Halil Hamza Yolu Ece Apt.Dük.3 GaziMağusa

 

MEHMET ARTER ECZANESİ

 21.12.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 00 02
 15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Larnaka Yolu, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

ERİN ECZANESİ

 21.12.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 70 52
 Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

ULUS ECZANESİ

 21.12.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 727 76 49
 Ecevit cad. N0:11 Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

 21.12.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 22:00
 (0539) 109 95 77
 Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
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