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Nöbetçi Eczaneler (22 Aralık 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (22 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (22 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

AKDENİZ ECZANESİ

 22.12.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 82 77
 Atatürk Cad. N0:106 Belça Market yanı Yenişehir Lefkoşa

 

SEV ECZANESİ

 22.12.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 44 14
 Kemal Şemiler Cad. Akçın Plaza No: 2, Zephyr Cafe yolu üzeri, Civisilli Gıda yanı, Metehan Kermiya, Lefkoşa

 

YEŞİM ECZANESİ

 22.12.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 69 18
 Şht. Kemal Ünal Cad. Eser Apt. B Blok, Metropol Süpermarket karşısı, Taşkınköy, Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

EDA ATAÇAĞ ECZANESİ

 22.12.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0548) 881 18 11
 Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Girne

 

MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ

 22.12.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 816 01 23
 Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne

 

TOKAY VARIŞ ECZANESİ

 22.12.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0542) 855 31 14
 Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

TARABYA ECZANESİ

 22.12.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 36 07
 15 Ağustos Bulvarı No: 25A, Larnaka Yolu, Altuner Sağlık Merkezi ve Oykan petrol yanı, Gazimağusa

 

ZERİN VOLKAN ECZANESİ

 22.12.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 59 59
 İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

CAMCIOĞLU ECZANESİ

 22.12.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 24 57
 Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

İLKSEN ECZANESİ

 22.12.2022 (Perşembe)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 727 82 40
 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

 22.12.2022 (Perşembe)
 08:00 - 22:00
 (0548) 860 55 54
 Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele

 

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