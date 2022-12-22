Nöbetçi Eczaneler (22 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
AKDENİZ ECZANESİ
|22.12.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 82 77
|Atatürk Cad. N0:106 Belça Market yanı Yenişehir Lefkoşa
SEV ECZANESİ
|22.12.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 44 14
|Kemal Şemiler Cad. Akçın Plaza No: 2, Zephyr Cafe yolu üzeri, Civisilli Gıda yanı, Metehan Kermiya, Lefkoşa
YEŞİM ECZANESİ
|22.12.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 69 18
|Şht. Kemal Ünal Cad. Eser Apt. B Blok, Metropol Süpermarket karşısı, Taşkınköy, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
|22.12.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0548) 881 18 11
|Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Girne
MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ
|22.12.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 816 01 23
|Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne
TOKAY VARIŞ ECZANESİ
|22.12.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0542) 855 31 14
|Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
TARABYA ECZANESİ
|22.12.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 36 07
|15 Ağustos Bulvarı No: 25A, Larnaka Yolu, Altuner Sağlık Merkezi ve Oykan petrol yanı, Gazimağusa
ZERİN VOLKAN ECZANESİ
|22.12.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 59 59
|İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
CAMCIOĞLU ECZANESİ
|22.12.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 24 57
|Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
İLKSEN ECZANESİ
|22.12.2022 (Perşembe)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 727 82 40
|Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE BÖLGESİ
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
|22.12.2022 (Perşembe)
|08:00 - 22:00
|(0548) 860 55 54
|Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele
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