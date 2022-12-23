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Nöbetçi Eczaneler (23 Aralık 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (23 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (23 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

HÜSEYİN KERİM SAKALLI ECZANESİ

 23.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 46 00
 Şht. Yzb. Tekin Yurdabak Cad. Mardo Göçmenköy yolu, Yeni Yüzyıl Anaokulu yanı, Ortaköy, Lefkoşa

 

ÖZÜN ECZANESİ

 23.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 224 12 10
 17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli

 

SEVCAN ECZANESİ

 23.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 60 71
 Atatürk Cad. Emek Apt. Dükkan No: 3, Li̇masol Türk Koop Bankası karşısı, Yeni̇şehi̇r, Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

AŞAR ECZANESİ

 23.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 70 75
 Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne

 

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

 23.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0548) 870 84 42
 Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı, Girne

 

ŞİFALI ECZANESİ

 23.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0533) 846 33 30
 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

AYŞEM ÇİL ECZANESİ

 23.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 20 26
 15 Ağustos Namık Kemal Bulvarı, Halken Tower Apt. No: 5, Güder Kasap yolu üzeri, Dr. Şerife Zorba Kliniği yanı, Gazimağusa

 

İÇTEN ECZANESİ

 23.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 22 00
 Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dukkan No: 1 (Tıp Merkezi Girişi), Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

GÜLSEN ECZANESİ

 23.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 11 90
 Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

 23.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0542) 872 69 74
 Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

 23.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 22:00
 (0548) 860 55 54
 Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele
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