Nöbetçi Eczaneler (23 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
HÜSEYİN KERİM SAKALLI ECZANESİ
|23.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 46 00
|Şht. Yzb. Tekin Yurdabak Cad. Mardo Göçmenköy yolu, Yeni Yüzyıl Anaokulu yanı, Ortaköy, Lefkoşa
ÖZÜN ECZANESİ
|23.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 224 12 10
|17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli
SEVCAN ECZANESİ
|23.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 60 71
|Atatürk Cad. Emek Apt. Dükkan No: 3, Li̇masol Türk Koop Bankası karşısı, Yeni̇şehi̇r, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
AŞAR ECZANESİ
|23.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 70 75
|Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne
ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ
|23.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0548) 870 84 42
|Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı, Girne
ŞİFALI ECZANESİ
|23.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0533) 846 33 30
|Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
AYŞEM ÇİL ECZANESİ
|23.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 20 26
|15 Ağustos Namık Kemal Bulvarı, Halken Tower Apt. No: 5, Güder Kasap yolu üzeri, Dr. Şerife Zorba Kliniği yanı, Gazimağusa
İÇTEN ECZANESİ
|23.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 22 00
|Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dukkan No: 1 (Tıp Merkezi Girişi), Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
GÜLSEN ECZANESİ
|23.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 11 90
|Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
|23.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0542) 872 69 74
|Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
|23.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 22:00
|(0548) 860 55 54
|Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele
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