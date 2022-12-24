Nöbetçi Eczaneler (24 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ
|24.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 11 16
|Okullar Yolu Sokak. No:66 A Dış Kapı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
ÇINARLI ECZANESİ
|24.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 23 60
|Güven Sok. 21 A Hamitköy Ekin Adademir arkası
ÜLKER POZAN ECZANESİ
|24.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 51 80
|Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu
GİRNE BÖLGESİ
BARIŞ ECZANESİ
|24.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 84 10
|Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
DEFNE ECZANESİ
|24.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 35 16
|Atatürk Cad. No:20 Girne
NEJLA ERÇAL ECZANESİ
|24.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 822 32 02 - (0533) 862 26 16
|Üniversite Yolu Sok.N0:63//B Karaoğlanoğlu Girne Amerikan Üniversitesi yanı Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
KUNTER GÜVEN ECZANESİ
|24.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 19 09
|Karakız Sokak No: 2, Baykal Kunter Güven Hastanesi Karşısı, Gazimağusa
SÜMER ECZANESİ
|24.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 49 69
|İsmet İnönü Bulvarı 258/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
İNCİ ECZANESİ
|24.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 32 52
|Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
|24.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 728 83 12
|Atatürk Cad. 26/A Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
ESER AVCI ECZANESİ
|24.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 19:00
|(0533) 855 06 04
|Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir
ALT MESARYA BÖLGESİ
KINAY ECZANESİ
|24.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 19:00
|(0392) 377 70 70
|Mersinli Sok. No: C/4, Türkmenköy, Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ
ÖZBİRTAN ECZANESİ
|24.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 22:00
|(0392) 371 22 24
|Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
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