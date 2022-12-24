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Nöbetçi Eczaneler (24 Aralık 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (24 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (24 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ

 24.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 11 16
 Okullar Yolu Sokak. No:66 A Dış Kapı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 

ÇINARLI ECZANESİ

 24.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 23 60
 Güven Sok. 21 A Hamitköy Ekin Adademir arkası

 

ÜLKER POZAN ECZANESİ

 24.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 51 80
 Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu

 

GİRNE BÖLGESİ

BARIŞ ECZANESİ

 24.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 84 10
 Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

 

DEFNE ECZANESİ

 24.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 35 16
 Atatürk Cad. No:20 Girne

 

NEJLA ERÇAL ECZANESİ

 24.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 822 32 02 - (0533) 862 26 16
 Üniversite Yolu Sok.N0:63//B Karaoğlanoğlu Girne Amerikan Üniversitesi yanı Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

KUNTER GÜVEN ECZANESİ

 24.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 19 09
 Karakız Sokak No: 2, Baykal Kunter Güven Hastanesi Karşısı, Gazimağusa

 

SÜMER ECZANESİ

 24.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 49 69
 İsmet İnönü Bulvarı 258/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

İNCİ ECZANESİ

 24.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 32 52
 Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 24.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 728 83 12
 Atatürk Cad. 26/A Lefke

 

ÜST MESARYA BÖLGESİ

ESER AVCI ECZANESİ

 24.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 19:00
 (0533) 855 06 04
 Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir

 

ALT MESARYA BÖLGESİ

KINAY ECZANESİ

 24.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 19:00
 (0392) 377 70 70
 Mersinli Sok. No: C/4, Türkmenköy, Gazimağusa

 

İSKELE BÖLGESİ

ÖZBİRTAN ECZANESİ

 24.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 22:00
 (0392) 371 22 24
 Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
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