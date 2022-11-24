Nöbetçi Eczaneler (24 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
BİRGÜN ECZANESİ
|24.11.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 24 12
|Kemal Aksay Cad. No:36 Lastikçi Yusuf Çocuk Ltd. Karşısı Taşkınköy Lefkoşa
GÜLNUR ECZANESİ
|24.11.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 66 30
|N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan Lefkoşa
İZEM ECZANESİ
|24.11.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 00 40
|İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı
GİRNE BÖLGESİ
BUĞÇE ECZANESİ
|24.11.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 00 32
|Templos Tower 2 Dük. Zeytinlik yolu, Nusmar Market yanı, Girne
KÜÇÜK ECZANESİ
|24.11.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 36 26
|Canbulat Sok.No:5/C Girne
ŞİFALI ECZANESİ
|24.11.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0533) 846 33 30
|Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
ÇİSE SEZEREL ECZANESİ
|24.11.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 39 15
|Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa
MELİKE BARBAROS ECZANESİ
|24.11.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 42 40
|İbrahim Hasan Cad. Çanakkale Mahallesi Dük.2
GÜZELYURT BÖLGESİ
DOĞA ECZANESİ
|24.11.2022 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 46 40
|Piyale Paşa Mah.No:121
LEFKE BÖLGESİ
ENVER POLİLİ ECZANESİ
|24.11.2022 (Perşembe)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 727 76 46
|Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
İSKELE BÖLGESİ
SELİN ECZANESİ
|24.11.2022 (Perşembe)
|08:00 - 22:00
|(0392) 371 28 56
|Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
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