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Nöbetçi Eczaneler (24 Kasım 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (24 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler (24 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

BİRGÜN ECZANESİ

 24.11.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 24 12
 Kemal Aksay Cad. No:36 Lastikçi Yusuf Çocuk Ltd. Karşısı Taşkınköy Lefkoşa

 

GÜLNUR ECZANESİ

 24.11.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 66 30
 N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan Lefkoşa

 

İZEM ECZANESİ

 24.11.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 00 40
 İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı

 

GİRNE BÖLGESİ

BUĞÇE ECZANESİ

 24.11.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 00 32
 Templos Tower 2 Dük. Zeytinlik yolu, Nusmar Market yanı, Girne

 

KÜÇÜK ECZANESİ

 24.11.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 36 26
 Canbulat Sok.No:5/C Girne

 

ŞİFALI ECZANESİ

 24.11.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0533) 846 33 30
 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

ÇİSE SEZEREL ECZANESİ

 24.11.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 39 15
 Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa

 

MELİKE BARBAROS ECZANESİ

 24.11.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 42 40
 İbrahim Hasan Cad. Çanakkale Mahallesi Dük.2

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

DOĞA ECZANESİ

 24.11.2022 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 46 40
 Piyale Paşa Mah.No:121

 

LEFKE BÖLGESİ

ENVER POLİLİ ECZANESİ

 24.11.2022 (Perşembe)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 727 76 46
 Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

 

İSKELE BÖLGESİ

SELİN ECZANESİ

 24.11.2022 (Perşembe)
 08:00 - 22:00
 (0392) 371 28 56
 Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
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